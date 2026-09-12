El hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro, será el embajador peruano ante Washington

La vida da sorpresas. El célebre escritor Mario Vargas Llosa supo ser un acérrimo rival del expresidente peruano Alberto Fujimori, con quien perdió las elecciones presidenciales del Perú en la segunda vuelta en 1990. Siempre se colocó en la vereda de enfrente de quien luego fuera destituido acusado de corrupción. Sin embargo, ahora, varios años después, su hijo Álvaro se transformará en el nuevo embajador peruano ante Estados Unidos. Lo designó la hija de Fujimori, Keiko, quien hace poco tiempo es la presidenta de Perú.

El anuncio de la designación, que aún tiene que pasar una revisión legal, ocurrió un día después de la visita al país andino del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La mandataria derechista quiere estrechar lazos con Washington lo más rápidamente posible. Desde junio que Perú no tiene representación diplomática en Washington.

"Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", dijo Fujimori, que asumió el poder a fines de julio, en una entrevista con la radio RPP.

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Desde que se inició su mandato, Perú no tiene embajador en EEUU. El último, Alfredo Ferrero, fue cesado en junio.

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"Pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú de acuerdo con la línea trazada", por la mandataria, escribió en X Álvaro Vargas Llosa, periodista y ensayista.

"De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson, de acuerdo con la línea trazada por la Presidenta y en estrecha colaboración con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Como es natural, me abstendré de hacer cualquier otra declaración mientras no se produzca la debida confirmación", completó en su posteo.

Marco Rubio anunció esta semana la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una coalición de gobiernos de derecha liderada por Donald Trump para enfrentar el crimen organizado transnacional en la región.

Fujimori tiene previsto viajar en los próximos días a Nueva York a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, donde dijo que sostendrá "muchísimas reuniones bilaterales", según consignó la agencia AFP. Informó también que participaría en una cena de jefes de Estado organizada por Trump, en la que espera "tener la oportunidad de saludarlo".

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El escritor Mario Vargas Llosa perdió ante Alberto Fujimori, padre de Keiko, la segunda vuelta de la elección presidencial de 1990.

Tanto él como su hijo Álvaro fueron feroces críticos del exgobernante autócrata (1990-2000), después de que en 1992 cerrara el Congreso con militares e interviniera el Poder Judicial.

También rechazaban las candidaturas de la heredera del clan de orígenes japoneses hasta que en el balotaje presidencial de 2021 se enfrentó con el izquierdista Pedro Castillo, que terminó ganando.

Durante esa campaña le manifestaron públicamente su apoyo. Tras el fallecimiento del novelista en 2025, su hijo mayor volvió a respaldar a la actual mandataria en la elección de 2026.