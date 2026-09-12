Un trágico accidente ferroviario sacudió este viernes al norte de Francia tras el descarrilamiento de un tren regional que trasladaba a 186 pasajeros. Las autoridades locales informaron que se registraron al menos 44 heridos y una joven de 18 años debió ser trasladada en estado crítico.

La formación del Transporte Express Regional (TER) realizaba el trayecto entre Ruan y Caen cuando se produjo el accidente. El siniestro ocurrió cerca de las 19:45 (hora local) en proximidades de la comuna de Cléon, en el departamento de Sena Marítimo, en Normandía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, confirmó el despliegue de un operativo con 140 bomberos en la zona y, a través de su cuenta de X, ratificó: "El Transporte Express Regional (TER) transportaba poco más de 180 pasajeros en la línea Ruan-Caen cuando descarriló cerca de la comuna de Cléon".

Tras la alerta emitida por el accidente, los 140 bomberos acudieron al sector para evacuar a las víctimas y asistir a la totalidad de los ocupantes. Las tareas de rescate fueron coordinadas de forma conjunta entre los organismos locales y el operador nacional de ferrocarriles en Francia, SNCF.

Junto a los al menos 44 heridos que recibieron asistencia médica en estado de "urgencia relativa", una joven de 18 años debió ser evacuada en "urgencia absoluta" debido a la gravedad de sus heridas, según detalló luego a los medios el fiscal de Ruán, Sébastien Gallois.

Cayó una avioneta de fumigación en Entre Ríos: el piloto está internado en terapia intensiva

En paralelo con el operativo de asistencia médica, las autoridades judiciales abrieron una causa penal para determinar los motivos por los que se produjo el siniestro. La Fiscalía detalló a la prensa local que los análisis de sustancias prohibidas practicados al maquinista arrojaron resultados completamente negativos.

La investigación por el accidente quedó a cargo de la Policía Judicial de Ruán, fuerza que deberá reconstruir las circunstancias en las que se produjo y determinar las causas de las lesiones graves sufridas por la joven que fue trasladada de urgencia tras el hecho.

AS. / EM