Cayó una avioneta de fumigación en Entre Ríos: el piloto está internado en terapia intensiva

Una avioneta de fumigación se estrelló este jueves en una zona rural de Perdices, en Gualeguaychú, Entre Ríos. El piloto fue trasladado al Hospital Centenario, donde permanece internado en terapia intensiva y estable, con una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores. Las causas del accidente todavía no fueron determinadas.

El siniestro ocurrió poco antes de las 13.30, en inmediaciones de la Estancia Las Marías, ubicada a la altura del kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14, kilómetro 25.

La avioneta estaba destinada a la aplicación de fertilizantes y, tras el impacto contra el terreno, el piloto recibió las primeras atenciones en el lugar.

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Bomberos Voluntarios del departamento de Ceibas -localizado a casi 70 kilómetros de Gualeguaychú-, respondieron al alerta y se presentaron en el lugar del accidente. También intervino personal policial para investigar las circunstancias que causaron el siniestro.

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El piloto fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú. Según el parte médico difundido luego de su ingreso al centro de salud, el hombre sufrió una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores. Debido a la lesión pulmonar, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva para permanecer bajo observación y monitoreo, aunque su estado fue informado como estable.

El hombre tiene domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, aunque hasta el momento no se ha difundido su identidad. Mientras avanza la investigación, en redes sociales comenzó a viralizarse un video que muestra los segundos previos al impacto. En las imágenes se observa cómo la aeronave parece planear antes de precipitarse sobre el campo.

RM/ff