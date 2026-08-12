Trump confirmó que usó un "avión señuelo" ante una amenaza de ataque iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que cambió de avión en secreto debido a una posible amenaza de asesinato por parte de Irán después de la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Turquía, tal como reveló el lunes The Washington Post.

Esto despertó una fuerte polémica en Estados Unidos, ya que el avión que estuvo en peligro llevaba a parte del equipo del presidente, así como también a los periodistas que cubrían la gira presidencial. El mandatario le restó importancia: "Creo que la nave en la que viajé afrontaba un riesgo mayor", dijo en rueda de prensa.

"Hago lo que me dicen el Servicio Secreto y el ejército. Querían que viajara en un vuelo diferente, en otro avión", declaró Trump. Y minimizó la situación: "Recibo muchas amenazas".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De película: Trump salió del Air Force One escondido en un camión de catering

El incidente sucedió el 8 de julio, cuando terminó la cumbre de la alianza del Norte que se celebró en Ankara, Turquía. Frente a cámaras de medios de prensa de todo el mundo, el mandatario abordó el avión presidencial Air Force One, que debía llevarlo al Reino Unido. Sin embargo, unos minutos después un equipo de agentes del Servicio Secreto lo sacó de la nave con el mayor sigilo, escondido dentro de un camión que transportaba catering, y lo llevó hasta otro avión, de uso militar.

Según difundió el Washington Post, el Servicio Secreto sacó al presidente del Air Force One escondido en un transporte de catering.

En el Air Force One quedó el equipo de prensa que cubría la gira presidencial, junto con buena parte del staff y altos asesores del presidente, que nunca supieron que el mandatario había abandonado la nave. Tampoco se enteraron de que estaban en peligro por una supuesta amenaza iraní hasta que lo reveló la prensa esta semana.

Cómo fue el operativo secreto para cuidar a Donald Trump tras el supuesto ataque al avión presidencial

Esto generó indignación en Estados Unidos. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, exigió que la Casa Blanca informe inmediatamente al Congreso sobre los detalles de la misión y cómo se llevó a cabo. En un comunicado, afirmó: "Es inaceptable que se haya mantenido al Congreso en la ignorancia y que, en cambio, nos hayamos enterado de esta grave amenaza a través de la prensa".

También acusó a los republicanos de "priorizar el lujo y la vanidad de Trump por sobre la seguridad de Estados Unidos".

La Casa Blanca no hizo ninguna declaración pública sobre el tema.

MB/fl