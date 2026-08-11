Encontraron con vida a dos argentinos que eran buscados desde el momento del terremoto en Colombia

La incertidumbre terminó este martes para dos familias argentinas que buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Carlos Luis Cáceres, de 69 años, y Carlos Ricchetti, de 56, fueron localizados y pudieron comunicarse con sus familiares.

Cáceres, un sanjuanino que se encontraba en Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, logró contactarse con su hija alrededor de las 14.30. La comunicación permitió confirmar que estaba con vida, aunque había sufrido algunos golpes como consecuencia de las caídas provocadas por el fuerte movimiento.

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Su hija, Carla Cáceres, contó que pudo encontrarlo gracias a una mujer que vive en la zona. La mujer había salido en busca de señal telefónica cuando recibió mensajes con una fotografía de Carlos y un pedido para ayudar a localizarlo.

Al reconocerlo, le prestó su teléfono y permitió que el hombre pudiera comunicarse con su familia. Según relató Carla, el lugar donde se encuentra Cáceres continúa sin electricidad y los equipos de rescate todavía no habían podido llegar hasta allí.

“La espera fue eterna, pero logré hablar con él, lo pude ver, sé que está bien, él y su pareja”, contó la mujer. Explicó que su padre presenta golpes en las piernas y la espalda, aunque, según le manifestó él mismo, no serían lesiones profundas.

Dosquebradas se encuentra cerca de Pereira, una de las zonas afectadas por el terremoto. La falta de electricidad y de comunicaciones había dificultado durante horas el contacto con las personas que se encontraban en distintos puntos de la región.

También apareció Carlos Ricchetti

La segunda noticia llegó durante la tarde. Carlos Ricchetti, de 56 años, logró comunicarse con su hermana Roxana minutos antes de las 18 y confirmó que se encontraba con vida en Pereira.

El hombre vive desde hace 24 años en Colombia y trabaja como periodista. Al momento del terremoto se encontraba en el barrio La Victoria, en Pereira, junto a su familia.

Según contó su hermana, la primera comunicación fue breve y Ricchetti no pudo brindar demasiados detalles sobre lo ocurrido. Le explicó que, cuando se restablecieran las conexiones, podría contar con mayor precisión cómo atravesaron el terremoto.

La familia había pasado varias horas sin poder comunicarse con él, una situación que había generado una fuerte preocupación entre sus allegados.

“Estamos bien, más tranquilos”, contó Roxana después de lograr establecer contacto con su hermano. También destacó la angustia que provoca no tener información durante una emergencia de estas características y pidió que las autoridades faciliten los mecanismos de comunicación con las personas que permanecen incomunicadas.

Los dos casos habían quedado bajo seguimiento ante la preocupación por los argentinos que se encontraban en las zonas afectadas por el terremoto. La comunicación de Cáceres y Ricchetti permitió llevar tranquilidad a sus familias después de varias horas de incertidumbre.