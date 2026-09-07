Murió un motociclista tras un siniestro vial en Barranqueras

Un motociclista de 47 años murió este domingo por la noche en Barranqueras luego de sufrir un siniestro vial cuando circulaba por la intersección de avenida San Martín y Rissione.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 y tuvo como víctima a Ismael Segovia, quien se desplazaba en una Honda CB125 negra. Según las primeras actuaciones policiales, el hombre habría perdido el control de la motocicleta por motivos que todavía deberán establecerse.

Segovia fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el Hospital Eva Perón de Barranqueras. Desde el centro de salud informaron poco después que el motociclista había ingresado sin signos vitales.

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La Justicia busca determinar cómo ocurrió el siniestro

La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal N° 14, encabezado por la fiscal Julieta Arolfo, que dispuso distintas medidas para reconstruir las circunstancias del episodio.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la intervención de la División Criminalística, el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en la zona y la búsqueda de posibles vecinos o testigos que puedan aportar datos sobre lo ocurrido. El cuerpo de Segovia fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para las pericias correspondientes.

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La motocicleta, en tanto, quedó a disposición de la Justicia para ser sometida a los estudios necesarios y posteriormente podrá ser restituida a sus propietarios una vez acreditada la documentación correspondiente.

La causa continúa abierta para determinar qué provocó que el motociclista perdiera el control del rodado y reconstruir con precisión la mecánica del hecho.