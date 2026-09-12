Cómo el 11S fracturó el orden mundial

Hace 25 años, el mundo cambió de rumbo en un instante. El nuevo milenio coincidió aproximadamente con la llegada de nuevos presidentes a Estados Unidos y Rusia, entonces las dos mayores potencias militares del mundo. Pero los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos alteraron radicalmente la trayectoria de ambos países, así como la de una China en ascenso, desencadenando una serie de acontecimientos que darían lugar al fragmentado orden geopolítico en el que vivimos hoy.

Todos los que tienen edad suficiente aún recuerdan dónde estaban aquel fatídico día. Uno de nosotros estaba en Crimea, el otro en Jartum, y aunque estábamos atónitos, aún no sabíamos que estábamos presenciando el comienzo de una nueva era.

En Estados Unidos, la potencia hegemónica indiscutible del mundo, el presidente George W. Bush había recorrido un camino tortuoso hacia la Casa Blanca, tras un recuento de votos en Florida que finalmente fue resuelto por la Corte Suprema. La mañana del 11 de septiembre, las cámaras de televisión captaron al presidente leyendo a niños en una escuela primaria de Sarasota, Florida, donde un asesor le susurró al oído que el país estaba siendo atacado. Su expresión de desconcierto anticipó la característica que definiría la política exterior estadounidense.

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Estados Unidos pronto subordinó todos sus objetivos a la seguridad nacional, abandonando el liderazgo multilateral que había ejercido desde 1945. A partir de finales de 2001, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, presionó para que Estados Unidos abandonara el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, con el fin de comenzar a trabajar en un escudo antimisiles para defender el territorio nacional. Esto dio lugar al programa de Defensa de Misiles de Intervalo en Fase Intermedia con Base Terrestre (GID-MICD), que desplegó misiles en Alaska y California, y tenía planes de hacerlo en Polonia, tomando por sorpresa a una Rusia debilitada. En una medida que no debería haber sorprendido a nadie, el presidente ruso Vladimir Putin respondió abandonando el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Start II).

Mientras tanto, Estados Unidos se embarcó en dos guerras importantes: en Afganistán, donde su intervención fue legal y contó con el respaldo de gran parte del mundo; y en Irak, donde lanzó una invasión sin autorización de la ONU. La guerra de Irak provocó una ruptura interna en la Unión Europea: miembros de larga data como Francia y Alemania se opusieron, mientras que miembros más recientes como Polonia y otros más antiguos como el Reino Unido apoyaron la intervención estadounidense.

Ambas guerras terminarían en fracaso, y la presidencia de Bush dejaría un legado pernicioso: la oferta –tan grandiosa como inviable– de la eventual adhesión de Georgia y Ucrania a la OTAN, realizada en la cumbre de Bucarest de 2008. Sin un calendario definido ni garantías reales, esta promesa generó alarma en el Kremlin sin ofrecer ninguna protección a ninguno de los dos países.

El ascenso de Putin a la presidencia rusa en el año 2000 pareció anunciar inicialmente estabilidad y desarrollo económico tras el caos de la década de 1990. El 11 de septiembre, según se informó, fue uno de los primeros en llamar a Bush para expresarle su solidaridad. Pero esto no duró mucho. En 2003, el Kremlin expropió la gran empresa energética Yukos, previamente privatizada, y encarceló a su propietario, el ambicioso oligarca Mijaíl Jodorkovski. En 2006, el exagente de inteligencia ruso Alexander Litvinenko fue envenenado con polonio-210 en Londres. Y en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin pronunció un discurso incendiario acusando a Occidente de doble rasero, rompiendo así con la arquitectura de seguridad que Rusia y Occidente habían heredado de la Guerra Fría.

La combinación del unilateralismo estadounidense y la marginación rusa empujó a Putin hacia un nacionalismo revisionista, un autoritarismo cada vez más descarado y, gradualmente, a los brazos de la pujante China. En agosto de 2008, al estallar la crisis financiera mundial y en medio de los Juegos Olímpicos de Pekín, Rusia invadió Georgia, sentando un precedente para la posterior invasión de Ucrania.

Pero quizás el acontecimiento más fascinante y trascendental se desarrollaba en Asia. En diciembre de 2001, China se unió a la Organización Mundial del Comercio con el pleno apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. Occidente asumió que la integración comercial llevaría el modelo económico chino hacia la convergencia con el capitalismo liberal. Sin embargo, China optó por un modelo diferente: un capitalismo de Estado eficaz y estrictamente controlado. Lejos de desaparecer, el modelo chino se convirtió en una poderosa palanca geopolítica a la que el modelo occidental —con numerosas empresas compitiendo entre sí sin una estrategia estatal que las respalde— ha demostrado ser incapaz de contrarrestar.

El presidente estadounidense Barack Obama, que ya estaba en su segundo mandato, fue de los primeros en reaccionar. Estados Unidos renunció a reformar la OMC y puso en marcha dos acuerdos comerciales integrales que excluían explícitamente a China: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que finalmente sería abandonada, y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que posteriormente entró en vigor como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CTP) sin su artífice estadounidense.

En 2012, Xi Jinping llegó al poder en China y comenzó a concentrar la autoridad y el control sobre la sociedad en un grado sin precedentes desde Mao Zedong. Su doctrina política se incorporó a la constitución del Partido (junto con las de Mao y Deng Xiaoping) en 2017, y un año después, la Asamblea Popular Nacional abolió los límites al mandato presidencial.

Desde entonces, Xi ha centralizado cada vez más el poder y ha aislado la vida civil y académica de China del resto del mundo. En 2017, China bloqueó WhatsApp y Skype, dificultando la comunicación entre los líderes empresariales y de la sociedad civil china y sus homólogos occidentales. Además, en los últimos cinco años, cientos de altos funcionarios y oficiales militares han sido investigados, destituidos o purgados. Tras las inexplicables desapariciones de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa en 2023, casi toda la Comisión Militar Central fue purgada este año.

Tras el 11 de septiembre de 2001, el mundo podría haber tomado un rumbo diferente. En cambio, las grandes potencias se han mantenido aferradas a una concepción excesivamente limitada de la seguridad y el poder. Estados Unidos se ha replegado sobre sí mismo y ha adoptado el principio de que la fuerza hace el derecho; Rusia, marginada y debilitada, se ha convertido en un beligerante revisionista; y China ha transformado su modelo económico en un instrumento de poder que Occidente desconoce cómo contrarrestar.

Para Europa, estos acontecimientos han dejado algo meridianamente claro: ya no podemos depender de la protección estadounidense. Europa debe crear una fuerza militar creíble propia para contrarrestar a Rusia y debe idear instrumentos para proteger su economía del dirigismo económico chino. Queda por ver si Europa finalmente optará por este camino.

* Exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, secretario general de la OTAN y ministro de Asuntos Exteriores de España. Es presidente de EsadeGeo.

** Director de EsadeGeo –Centro de Economía Global y Geopolítica– y profesor de Estrategia y Política en Esade.

Project Syndicate.