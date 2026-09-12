Daniel Vorcaro: el Jeffrey Epstein brasileño

Al ex banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo de este año, lo rebautizaron en las redes sociales brasileñas como el "Jeffrey Epstein de Brasil". Sobraban motivos para equipararlo: el joven financista sudamericano, nacido en Belo Horizonte, siguió estrictamente los pasos del norteamericano, originario de Brooklyn (barrio de Nueva York). Lo copió hasta en los detalles: la vida lujosa, el uso de aviones particulares, el dinero en paraísos fiscales y los fraudes que devastaron clientes. Más aún, para completar las similitudes Vorcaro se dedicó a montar fiestas especiales, con jóvenes mujeres extranjeras y brasileñas, que tenían como fin la seducción de personajes del gobierno, del parlamento, de la justicia y de lo más granado del mundo empresarial.

Una de estas veladas, relatada con increíbles detalles por la prestigiosa revista Piauí, ocurrió el 31 de octubre de 2023. El medio tuvo acceso a informe de la Policía Federal, que investigó vida y obra del mafioso. Y uno de ellos trata de ese convite ocurrido en la boite Madame Satán de San Pablo. Entre los invitados figuraban 120 modelos "muy jovencitas" y apenas unos 20 hombres, entre quienes presuntamente figuraban los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, como también a un juez de la Corte Suprema. "Era una celebración por Halloween" rezaba la invitación.

Madame Satan, en San Pablo.

Según la revista brasileña, Vorcaro "tenía preferencia por un tipo específico de mujer para llenar la pista de baile: "Solo chicas muy jóvenes". Nadie podía usar teléfonos celulares, los cuales fueron confiscados en la entrada del evento, para impedir su difusión. Las jovencitas fueron proporcionadas por castings de tres importantes agencias de modelos: Mega, Ford y Joy.

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Desde luego, el "Epstein brasileño" contaba con equipos de confianza para la organización del evento, incluida la seguridad. Su mano derecha, en esa oportunidad, fue Fábio Faria, nada menos que ex ministro de Comunicación de Jair Bolsonaro. El banquero le asignó al ex alto funcionario la tarea de convocar a los famosos del mundo masculino. Y el promotor Tiago Polo le encargó la responsabilidad por el elenco femenino. Fue él quien reveló, a través de un posteo, que en el conjunto de mujeres había varias de origen suizo.

Otro de los lugares de las fiestas del Jeffrey Epstein" brasileño.

De acuerdo con los documentos de la PF brasileña, el 24 de octubre Faría envió mensajes por WhatsApp a su jefe. Allí le informaba que los congresistas Davi Alcolumbre y Rodrigo Pacheco "están confirmados". Comentó luego que "también llamé a (Dias) Toffoli», ministro de la Corte Suprema. Y por fin, uno de sus posteos pone en evidencia la personalidad de David Alcolumbre, titular del Senado.“Davi está como loco preguntando si vendrán las suizas. Si es posible, las traeremos".En respuesta a la presencia de las “suizas”, Vorcaro respondió: “Vendrán, sí”.

RDC: investigan una estructura de sicarios vinculada a Daniel Vorcaro y un supuesto hackeo a la Policía Federal

El 25 de octubre, en mensajes intercambiados con el banquero mafioso, el promotor Tiago Polo le escribió: «Hermano, he reunido a varias agencias con las que podemos hablar: Mega, Ford, Joy; en fin, cuando quieras retomar este tema, avísame». Al toque Vorcaro le mencionó una cuarta agencia: «Allure es buena, pero no quiero a nadie de afuera en esta fiesta. Habrá un grupo de hombres adecuado para mí, y no quiero que nadie se sienta incómodo».

"No habrá ningún estrés..."

En los mensajes, Vorcaro dio más detalles sobre la fiesta, pero tuvo extremo cuidado de no revelar donde ocurriría para evitar filtraciones; solo mencionó que estaría cerca de un hotel de lujo ubicado en Bela Vista, cerca de la Avenida Paulista. Al ex ministro Faria, alma mater de la reunión, le preocupaba que algún invitado pudiera publicar algo y que el asunto se convirtiera en noticia. Por eso, le pidió al banquero que redujera el número de mujeres brasileñas, y diera preferencia las extranjeras. Vorcaro tranquilizó a su lobista personal: "Relájate, no habrá ningún estrés".

Daniel Vorcaro (FOTO BLOOMBERG)

Para garantizar la seguridad y el anonimato de los invitados, Daniel Vorcaro recurrió a su milicia armada y digital. De acuerdo con los informes de la Policía Federal, sobre los guardaespaldas, estos amenazaron a empleados y proveedores de servicios. Pero el jefe de esa custodia, Machado de Moraes Mourão, alias Sicario, fue puesto en figurillas un día después de la fiesta. Fue cuando Vorcaro descubrió que una de las convidadas había posteado en su cuenta de Tik Tok un video con el título: "La mejor fiesta de Haloween". Según la policía, en él se veía a la mujer rubia, con perfil de "adolescente". El banquero exigió que el video fuera derribado, pero finalmente no lo consiguió.