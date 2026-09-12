Trump advirtió por una posible guerra entre Argentina y Reino Unido por Malvinas: “Sería un desastre potencial”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner el foco sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y planteó un escenario de fuerte preocupación ante la posibilidad de que la tensión entre ambos países derivara en un enfrentamiento militar.

Durante una conferencia de prensa en Irlanda, Trump fue consultado sobre la situación y sostuvo que una eventual guerra por las islas tendría consecuencias graves. En ese contexto, calificó la posibilidad como un “desastre potencial” y dejó abierta la posibilidad de intervenir para intentar evitar una escalada.

"En los momentos de mejor relación con Reino Unido, las Malvinas casi fueron nuestras"

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El mandatario estadounidense explicó que, ante una eventual confrontación, podría ser convocado para participar en la búsqueda de una salida. “Estoy seguro de que me involucrarían”, sostuvo, y agregó que probablemente tendría capacidad para encontrar una solución al conflicto.

Durante su intervención, Trump recordó que cuando era niño escuchaba que los británicos “entraron y se apoderaron” de las islas, en referencia a la ocupación británica iniciada en 1833 y que dio origen a la histórica disputa de soberanía con Argentina.

También puso el foco en los desafíos internos que, según su visión, enfrenta actualmente el Reino Unido. “Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, afirmó en referencia a una hipotética situación de conflicto.

La posición de Javier Milei sobre Malvinas

El gobierno de Javier Milei también mantiene el reclamo por la soberanía de las islas, aunque sostiene una estrategia basada en la vía diplomática.

La administración libertaria buscó, además, profundizar el vínculo con Estados Unidos y el Reino Unido en otros ámbitos de la política exterior. Esa relación genera un escenario particular para Buenos Aires, que intenta sostener su histórica posición sobre Malvinas mientras desarrolla una política de acercamiento con Washington y Londres.

A esto se suma el interés económico existente en el Atlántico Sur, especialmente por las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las islas.

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Qué dijo Trump sobre una eventual intervención

Trump no anunció ninguna iniciativa concreta relacionada con la disputa entre Argentina y Reino Unido. Su intervención estuvo vinculada a la posibilidad hipotética de que el conflicto escalara hasta convertirse nuevamente en un enfrentamiento.

El presidente estadounidense planteó que una guerra sería un escenario especialmente complejo y manifestó que podría actuar como intermediario si fuera necesario.

La advertencia vuelve a colocar a las Malvinas en el escenario internacional y suma la posición de Washington a una disputa que, más de cuatro décadas después de la guerra de 1982, continúa sin una solución sobre la soberanía.