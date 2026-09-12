Durante la madrugada de este viernes, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado bajo un fuerte operativo a la granja penal de Gualeguaychú. El exmandatario cumplirá allí su condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Urribarri, de 67 años, fue trasladado con fuerte custodia del servicio penitenciario provincial e ingresó acompañado por su exministro de Cultura, Pedro Báez, y su cuñado, el expresidente del PJ provincial Juan Pablo Aguilera. Ambos exfuncionarios también resultaron condenados a seis años y medio de prisión efectiva por las mismas maniobras.

La Corte Suprema dejó firme la condena a 8 años de prisión contra el exgobernador Sergio Urribarri

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Tras la ratificación del fallo por la Corte Suprema, que llegó luego de dos años de apelaciones, el cronograma fijó que Báez completará la pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La megacausa investigó el desvío de dinero público hacia empresas mediante pautas publicitarias.

El traslado de los tres condenados desde la Unidad Penal 1 de Paraná hasta la Unidad Penal 9 El Potrero comenzó alrededor de las 4:30 del viernes y concluyó a las 8 de la mañana. El arribo a la penitenciaría aconteció tras una protesta de 130 internos del Módulo C en reclamo de mejoras edilicias.

Los desvíos cometidos por el grupo incluyeron contrataciones irregulares para la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador veraniego en Mar del Plata. En concreto, la "megacuasa" de corrupción en Entre Ríos se originó en maniobras delictivas iniciadas en 2010, cuando estaban al frente del Gobierno.

Los ahora condenados fueron acusados de llevar adelante un esquema de desvío de millones de pesos de los fondos públicos a las empresas de Aguilera, como supuestos contratos de publicidad que tomaba la Provincia. De modo que Urribarri fue condenado a ocho años por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado por las maniobras de los contratos fraudulentos.

Báez y Aguilera, por su parte, recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión efectiva, uno por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado dado que había sido ministro en aquel momento y el otro como autor material de los delitos compartidos.

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Los acusados por la "megacausa" cumplirán con sus sentencias en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, conocida también como Granja Penal El Potrero, que se encuentra a sobre la ruta 136, a la altura del kilómetro 26 y medio, y con un Centro Operativo de Monitoreo dotado de domos de alta definición, cámaras en puntos clave y vigilancia con drones de observación táctica.

El centro de detención, diseñado para fortalecer la seguridad integral y permitir una vigilancia en tiempo real de áreas críticas, garantizando trazabilidad y cobertura continua las 24 horas, cuenta actualmente con unos 500 reclusos que se alojan en las áreas de diez pabellones para varones y uno para mujeres.

La "Granja Penal El Potrero" donde cumplirá sentencia Urribarri es el segundo centro penitenciario más antiguo del país y se destaca por su enfoque en la reinserción laboral a través del trabajo, ofreciendo talleres de faena ovina, cría de ganado, panadería, carpintería, costura y hasta la confección de pelotas de fútbol en las instalaciones de la biblioteca.

AS.