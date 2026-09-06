Urribarri, preso: la Corte dejó firme su condena a ocho años

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado durante la madrugada de ayer desde su domicilio en Concordia hasta la Unidad Penal N° 1 de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por su defensa. La decisión dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos contra la administración pública.

Según la acusación, Urribarri había direccionado contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares durante su gestión.

Por la misma causa fueron condenados también su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Comunicación, Pedro Báez, quienes recibieron una pena de 6 años y medio e inhabilitación por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en dos hechos.

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La investigación dio por probado que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones que causaron un perjuicio económico de $12.170.338,96 a las arcas de la provincia.

Luego de ser trasladado a una distancia de 280 km, el exgobernador quedó alojado en la alcaidía judicial de Paraná y por la mañana de ayer fue trasladado a la Unidad Penal Nº 1, donde permanece con un régimen de convivencia y controles similares al del resto de los internos. Se espera que en los próximos días sea trasladado a Gualeguaychú.

Antes de que se conociera el traslado, el abogado defensor Leopoldo Cappa había solicitado que se le permitiera a Urribarri cumplir la condena en su domicilio con tobillera electrónica, invocando el “estado de salud mental del condenado” y “la necesidad de preservar su integridad psicofísica y seguridad personal”.

En la presentación, la defensa sostuvo que Urribarri “se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde el 18 de diciembre de 2025” y adjuntó una certificación médica que da cuenta de “un cuadro de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización y expresión retardada”. Cappa argumentó que “su alojamiento en un establecimiento penitenciario común resultaría incompatible con su cuadro de salud y podría generar un agravamiento de su condición, con riesgo para su vida e integridad psicofísica”.

La fiscalía, integrada por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, se opuso al pedido con el argumento de que con sentencia firme, no le corresponde al Tribunal de Juicio sino al Juzgado de Ejecución de Penas definir el modo en que se cumple la detención.

Esta no es la primera privación de la libertad que enfrenta Urribarri. En noviembre de 2024 ya había sido detenido por orden de la Cámara de Casación de Entre Ríos, que dispuso su prisión preventiva para evitar una eventual fuga. La medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de Feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, luego de que el exgobernador permaneciera cincuenta días detenido.

La condena original data del 7 de abril de 2022, cuando Urribarri fue hallado culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación de Entre Ríos en 2023, y quedó firme esta semana tras el rechazo de la Corte Suprema.

Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, y construyó a lo largo de esos años una estrecha relación política con el kirchnerismo.

Con la detención ya firme, el Tribunal de Juicio deberá definir ahora las condiciones específicas del cumplimiento de la pena, incluido el seguimiento médico que la propia Justicia se comprometió a garantizar.