Sergio Urribarri: tras confirmarse su condena a 8 años, pidió prisión domiciliaria por estrés postraumático

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, pidió cumplir en prisión domiciliaria la condena a ocho años de cárcel que la Corte Suprema dejó firme esta semana por delitos de corrupción. El exmandatario argumentó que padece estrés postraumático y depresión y sostuvo que su estado de salud justificaría el beneficio.

La presentación fue realizada ante la Justicia entrerriana, luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso de la defensa y dejara firme la pena contra el exmandatario. Urribarri tiene 68 años, por lo que todavía no alcanza la edad de 70 años que contempla la legislación para solicitar el arresto domiciliario por ese motivo.

Cristina Kirchner y Sergio Urribarri

Según el escrito presentado por su defensa, Urribarri fue diagnosticado con estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización. De acuerdo con la documentación presentada, comenzó una atención médica en diciembre de 2025 y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

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La Corte Suprema dejó firme la condena a Sergio Urribarri: deberá volver a prisión por una causa de corrupción

El abogado Leopoldo Cappa también señaló que, el día en que la Corte Suprema dejó firme la condena, el exgobernador debió recibir atención de urgencia por un episodio depresivo mayor grave. La defensa afirmó que su medicación fue reforzada a partir de ese episodio.

La condena que deberá cumplir Urribarri

La Corte Suprema dejó firme el jueves 3 la condena a ocho años de prisión contra Urribarri por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La sentencia estuvo vinculada con cinco hechos investigados por la Justicia entrerriana durante sus gestiones como gobernador entre 2007 y 2015.

La investigación judicial analizó, entre otras cuestiones, el direccionamiento de contratos de publicidad oficial y el uso de fondos públicos durante su gestión. En uno de los tramos de la causa se determinaron 143 operaciones que, según la investigación, provocaron un perjuicio económico a las arcas provinciales.

Además de la pena de prisión, Urribarri quedó alcanzado por una inhabilitación para ejercer cargos públicos. La resolución de la Corte también dejó firmes las condenas contra otros involucrados en el expediente, entre ellos el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

Rechazaron la solicitud de Lázaro Báez para obtener prisión domiciliaria: las razones

La defensa de Urribarri propuso que cumpla la condena en su vivienda de Concordia, donde reside junto a su esposa. También pidió que el Servicio Penitenciario informe si puede garantizar su integridad física y psicológica en caso de ser trasladado a una unidad carcelaria.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná ya fue notificado de la decisión de la Corte Suprema, por lo que puede disponer la detención del exgobernador mientras analiza el pedido de prisión domiciliaria.

El exministro Báez, otro de los condenados, también solicitó cumplir su pena bajo un régimen domiciliario por motivos de salud. Alegó un cuadro digestivo severo y otras enfermedades preexistentes.

RG/MSS