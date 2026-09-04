Urribarri, la corrupción y un muerto que debía declarar

La confirmación de la condena de Sergio Urribarri vuelve a poner en escena una trama conocida de la política argentina: corrupción, fondos públicos y vínculos con el poder. La Corte Suprema, por unanimidad, rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa del exgobernador de Entre Ríos por considerarlo inadmisible y confirmó su condena a 8 años de prisión.

Urribarri fue una persona muy vinculada con la señora Kirchner y, posteriormente, embajador argentino en Israel, cargo que, creo, lo nombró Alberto Fernández. Cualquier cosa. El mecanismo por el cual terminó condenado, según lo que se investigó, involucró a su cuñado, un señor de apellido Aguilera, y el montaje de un negocio a través de testaferros y de otras cosas para quedarse con fondos de la publicidad de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, a la cárcel.

Una muerte que llama la atención

Pero hay otro episodio alrededor de esta historia que resulta, por lo menos, extraño. Y yo no quiero hacer una especulación porque no tengo elementos. Simplemente digo que es raro. Ustedes recuerdan que, en la época en que la señora Alejandra Gils Carbó era procuradora general de la Nación, es decir, jefa de los fiscales, hubo una rara compra de un inmueble que fue muy objetada y estuvo sujeta a un debate por sobreprecios y lo típico. La Procuración General de la Nación es una institución importantísima: es la jefatura de los fiscales del país, que hoy ejerce el doctor Eduardo Casal, como suplente de Gils Carbó, porque la política nunca pudo votar a un procurador. En ese contexto, quien actuaba de número dos de Gils Carbó, un joven llamado Guillermo Berlingieri, debía declarar en esta causa por corrupción. Y resulta que apareció muerto en la calle de un cuchillazo.

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Y lo sorprendente del caso es que investigan un suicidio. Yo no sé nada de suicidio, naturalmente, pero me imagino que un suicida no se acuchilla a sí mismo. No sé, Carlitos, me parece. Es una costumbre japonesa, un harakiri, digamos, que no parece ser el caso. No quiero ir más allá porque no tengo elementos para hacerlo. No corresponde convertir una muerte en una especulación y mucho menos sacar conclusiones antes de que avance la investigación. Pero una persona que debía declarar en una causa por corrupción aparece muerta de un cuchillazo y la hipótesis que se investiga es la de un suicidio. Bueno. Es un tema que habrá que mirar. Está en plena investigación y, por supuesto, habrá que esperar qué dice la Justicia. Pero, mientras tanto, el episodio queda planteado como una de esas situaciones en las que uno no puede dejar de preguntarse qué pasó.