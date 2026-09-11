RDC: investigan una estructura de sicarios vinculada a Daniel Vorcaro y un supuesto hackeo a la Policía Federal

La investigación sobre el exbanquero Daniel Vorcaro sumó un nuevo capítulo a partir de las acusaciones sobre una estructura de sicarios que habría trabajado para él y de un supuesto hackeo al sistema interno de la Policía Federal. Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, detalló cómo habría funcionado esa organización y qué información habría conseguido obtener.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Gosman sostuvo que la estructura vinculada al exbanquero tenía como objetivo ejercer violencia contra personas que se oponían a sus intereses. La corresponsal también relató que uno de los integrantes habría recibido pagos mensuales de 200.000 dólares y que la red habría accedido a información sobre la investigación contra Vorcaro.

La estructura de sicarios que rodeaba a Vorcaro

Eleonora Gosman describió la organización como una estructura de gran dimensión y comparó su funcionamiento con el de un ejército. Según su relato, se trataba de un grupo de sicarios contratado para ejercer violencia contra quienes se enfrentaban al exbanquero.

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La función de estos hombres, de acuerdo con lo expuesto por la corresponsal, no estaba vinculada necesariamente con el narcotráfico. Gosman señaló que varios de ellos serían expolicías y que su actividad estaba relacionada principalmente con el ejercicio de la violencia.

La existencia de una estructura de estas características sorprendió especialmente a la corresponsal. "No había conocimiento, nunca se divulgó la existencia de un ejército de sicarios", sostuvo al comparar el caso con otros antecedentes relacionados con financistas y banqueros.

El supuesto hackeo a la Policía Federal

Uno de los elementos más relevantes mencionados por Gosman fue el supuesto acceso de la estructura de Vorcaro al sistema interno de la Policía Federal. Según relató, el hackeo habría permitido conocer información relacionada con la investigación que se desarrollaba contra el exbanquero.

La corresponsal señaló que el acceso se habría producido aproximadamente un año antes y que, a partir de esa información, Vorcaro habría podido anticipar los movimientos de los investigadores. "Pudieron saber qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que iba a ocurrir justamente con Vorcaro", afirmó Gosman.

Según el relato presentado durante el programa, esa información le habría permitido al exbanquero conocer que estaba siendo investigado y anticipar una eventual detención. "Se enteró muy tempranamente que él estaba siendo perseguido por la Policía Federal", sostuvo la corresponsal.

El pago de 200.000 dólares mensuales

Otro de los datos mencionados por Eleonora Gosman fue el supuesto pago que recibía uno de los integrantes de esta estructura. Según relató, el hombre percibía 200.000 dólares mensuales por parte de Vorcaro.

Para la corresponsal, el monto permite dimensionar la importancia que habría tenido esa estructura dentro del esquema del exbanquero. Gosman planteó que el pago no constituía un dato menor dentro de la investigación.

La muerte de un integrante de la estructura

Gosman también se refirió a la muerte en prisión de uno de los hombres vinculados con la estructura. Según señaló, la Policía sostuvo que el fallecimiento se produjo por un suicidio.

La corresponsal mencionó durante el segmento la posibilidad de un suicidio asistido, aunque el transcript no aporta mayores detalles sobre esa hipótesis ni sobre las circunstancias concretas de la muerte.

El vínculo con el narcotráfico

Ante una consulta de Jorge Elías sobre un eventual vínculo de los sicarios con el narcotráfico, Gosman fue cautelosa. La corresponsal aclaró que no podía establecer esa relación a partir de la información que estaba exponiendo.

Gosman remarcó que lo que sí aparece en el caso es el ejercicio de la violencia y explicó que los integrantes de la estructura podían tener antecedentes como expolicías.