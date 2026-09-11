En Ronda de Corresponsales explicaron las medidas que Francia evalúa para aumentar la recaudación

El presupuesto de Francia vuelve al centro del debate político durante septiembre, en un escenario marcado por el bajo crecimiento económico y la necesidad del Gobierno de reducir el déficit. Juan Luis Francia, corresponsal en ese país, señaló que las discusiones incluyen tanto nuevos recortes como alternativas para aumentar la recaudación.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Francia detalló algunas de las medidas que trascendieron antes de que exista una propuesta oficial y que ya generaron tensiones dentro del oficialismo. Entre ellas aparecen una posible desindexación de las jubilaciones, cambios sobre el ahorro salarial y nuevas alternativas impositivas.

El presupuesto vuelve al debate en septiembre

Según explicó Juan Luis Francia, la discusión presupuestaria es un proceso habitual en esta época del año, aunque actualmente está atravesada por el bajo desempeño de la economía francesa. "Cada año se plantean recortes nuevos para tratar de reducir el déficit", señaló el corresponsal.

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Francia indicó que las alternativas no se limitan al ajuste del gasto. También existe una corriente que plantea aumentar los ingresos del Estado mediante nuevos impuestos, una discusión que ya tuvo antecedentes durante el año pasado.

El antecedente del impuesto Zucman

Uno de los principales antecedentes mencionados fue el denominado impuesto Zucman, una propuesta impulsada por el economista Gabriel Zucman para aplicar una tasa del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

De acuerdo con lo relatado por Francia, la iniciativa había sido aprobada por la Asamblea Nacional francesa, pero posteriormente fue rechazada por el Gobierno de Emmanuel Macron. Según la estimación de Zucman citada durante el segmento, el gravamen podría haber generado alrededor de 20.000 millones de euros de recaudación.

El objetivo de esa alternativa, según explicó el corresponsal, era permitirle al Estado reducir el impacto de los recortes sobre áreas como salud y educación.

Las medidas que trascendieron antes del anuncio oficial

El Gobierno todavía no había presentado formalmente su propuesta presupuestaria al momento del segmento. Sin embargo, según Francia, comenzaron a circular en la prensa versiones sobre algunas de las medidas que estaban siendo discutidas internamente.

Entre ellas apareció la posibilidad de desindexar las jubilaciones, lo que afectaría la actualización de los ingresos de los jubilados. También trascendió la posibilidad de establecer un impuesto sobre el ahorro salarial y las primas salariales.

Las versiones provocaron malestar incluso dentro del propio espacio político de Macron. El debate quedó así instalado antes de que el Gobierno formalizara su propuesta para el presupuesto.

Una denuncia penal por las filtraciones

La difusión de estas propuestas generó además una disputa dentro del Gobierno francés. Según relató Juan Luis Francia, la última filtración provocó una fuerte reacción del primer ministro Sébastien Lecornu.

La situación derivó en una denuncia penal destinada a determinar quién o quiénes habían proporcionado a la prensa información sobre las propuestas que estaban siendo analizadas dentro del Gobierno.

Francia interpretó esta decisión como un intento de limitar la difusión de información interna. "Tratando de ponerle una mordaza a aquellos funcionarios que intenten ventilar o dar a conocer a los medios de comunicación estas intenciones o estas propuestas", sostuvo el corresponsal.

Críticas por el impacto sobre la libertad de expresión

La decisión también generó cuestionamientos en medios franceses. Francia mencionó un editorial publicado por Le Monde, que cuestionó la apertura de la investigación contra quienes filtraron las propuestas presupuestarias.

Según el corresponsal, el diario sostuvo que la medida podía interpretarse como una forma indirecta de intimidar a funcionarios que buscan participar en el debate público.