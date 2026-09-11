En RDC analizaron el fuerte aumento de los combustibles en Francia

El aumento del precio de los combustibles comenzó a impactar con fuerza en Francia y se suma a otros factores que complican las perspectivas de la economía. Juan Luis Francia, corresponsal de Francia, señaló que el diésel pasó de 1,59 euros hace un año a 2,30 euros actualmente, mientras que también se espera una suba del precio del gas.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Francia explicó que el encarecimiento de la energía ocurre en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, las dificultades vinculadas al estrecho de Ormuz y restricciones sobre la exportación de petróleo refinado de Rusia. Sin embargo, también puso el foco en las ganancias obtenidas por las refinerías y su posible incidencia en el precio final que pagan los consumidores.

El fuerte aumento del diésel en Francia

Juan Luis Francia explicó que el diésel se ubica actualmente en torno a los 2,30 euros por litro, frente a los 1,59 euros de hace un año. El incremento se produce mientras también se proyecta una suba del precio del gas del 6,3% para octubre.

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El encarecimiento de los combustibles tiene un impacto transversal sobre la economía, debido a su incidencia en el transporte y en los costos de producción. Francia enfrenta así una presión adicional sobre empresas y consumidores.

La guerra y el petróleo, entre las explicaciones

Francia señaló que entre las explicaciones habituales para la suba de los combustibles aparecen la guerra en Medio Oriente, el impacto sobre algunas refinerías y la situación del estrecho de Ormuz. A esto se suma la decisión de Rusia de prohibir la exportación de determinados productos petroleros refinados, según lo expuesto durante el segmento.

Sin embargo, el corresponsal planteó que esos factores no serían suficientes para explicar por sí solos el incremento. En particular, destacó que en Francia no existen problemas de abastecimiento de combustible.

El rol de las refinerías y las ganancias de Total

Juan Luis Francia citó al presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Éric Coquerel, quien puso el foco en el desempeño de las empresas refinadoras. Según el planteo mencionado por el corresponsal, Total habría multiplicado por cuatro sus beneficios durante el primer semestre.

De acuerdo con los datos expuestos en el programa, la petrolera obtuvo 25.000 millones de euros de beneficios durante ese período, un 30% más que el año anterior. El resultado estaría vinculado especialmente con su actividad de refinación.

Francia sostuvo que este elemento permite poner la mirada sobre un tramo de la cadena de valor que habitualmente queda en segundo plano. Para el corresponsal, el aumento de los precios en las estaciones de servicio no necesariamente se explica únicamente por el costo del petróleo o por factores geopolíticos.

En ese sentido, el factor especulativo también tendría peso dentro de la formación del precio. Francia lo resumió de esta manera: "El factor especulativo es también muy importante en la cadena de valor".

La actividad económica francesa pierde impulso

El aumento de los combustibles se produce además mientras Francia enfrenta una revisión a la baja de sus perspectivas de crecimiento. Juan Luis Francia señaló que el Instituto de Estadísticas estatal francés redujo su previsión de crecimiento para 2026 del 0,6% al 0,4% del PBI.

La corrección refleja un escenario económico más débil y suma presión sobre las perspectivas del país. El aumento de los costos energéticos aparece como uno de los factores que complican la evolución de la actividad.

La sequía también golpea a la economía

Francia vinculó además la menor previsión de crecimiento con el impacto de la sequía y el intenso calor sobre el sector agropecuario. El país es una de las principales potencias agrícolas de Europa y las condiciones climáticas adversas provocaron pérdidas en distintas actividades del campo.

La combinación de sequía, menor actividad agropecuaria y combustibles más caros genera un escenario de presión sobre la economía francesa. A esos factores se suma el contexto internacional derivado de la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre los precios energéticos.