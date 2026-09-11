En RDC analizaron la estrategia de Donald Trump para las elecciones de medio término

Donald Trump volvió a colocar una promesa económica en el centro de la campaña republicana de cara a las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para noviembre. El presidente estadounidense planteó entregar US$5.000 a cada adulto si el Partido Republicano consigue mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado, una propuesta que genera dudas sobre su implementación y financiamiento.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Norman Powell, corresponsal en Estados Unidos, explicó que el anuncio forma parte de una estrategia política destinada a darle impulso a un oficialismo que enfrenta dificultades en las encuestas. También señaló que la legalidad de la medida y el dinero necesario para concretarla todavía son cuestiones abiertas.

La promesa de US$5.000 de Trump

La propuesta fue presentada durante una convención republicana organizada en un contexto particular, ya que este tipo de reuniones no suele realizarse para las elecciones de medio término. Según Powell, Trump impulsó el encuentro para darle energía a la campaña de su partido frente a un escenario electoral complicado.

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La oferta de entregar US$5.000 a los adultos estadounidenses quedó como uno de los principales anuncios del encuentro. Sin embargo, el vicepresidente J.D. Vance introdujo una aclaración al señalar que el beneficio no estaría destinado a las personas de mayores ingresos.

Powell sostuvo que existen dudas respecto de la posibilidad concreta de implementar una medida de ese tipo. "Nadie sabe decir a ciencia cierta cuán legal puede ser una cosa así", afirmó, y agregó que probablemente sería necesaria una autorización del Congreso de Estados Unidos.

Una estrategia electoral en medio de las dificultades republicanas

Para Powell, la promesa también debe ser interpretada dentro de la estrategia política de Trump. El corresponsal sostuvo que el presidente estadounidense utiliza este tipo de anuncios para generar impacto y movilizar a sus seguidores.

"Él es un maestro del show y crea el entusiasmo en la gente", señaló Powell al describir el clima de la convención. Según su análisis, la puesta en escena buscó fortalecer una campaña que enfrenta cuestionamientos por la evolución de los precios, la situación económica y otros conflictos de la administración.

El corresponsal también mencionó el impacto de la guerra con Irán como uno de los factores que complican al oficialismo. En paralelo, señaló que las encuestas muestran un escenario desfavorable para los republicanos de cara a noviembre.

"Las encuestas en general, Jorge, están apuntando a que les va a ir muy mal en estas elecciones", sostuvo Powell durante el segmento.

Una convención inédita para las elecciones de medio término

Según Powell, Trump organizó por primera vez para el Partido Republicano una convención de estas características en el marco de una elección de medio término. El objetivo habría sido darle mayor impulso a una campaña que necesita recuperar respaldo.

El encuentro tuvo una fuerte presencia de dirigentes del oficialismo. Entre ellos estuvo el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quien habló sobre su salida del Partido Demócrata y su incorporación al espacio republicano.

Kennedy sostuvo que había abandonado el Partido Demócrata porque consideraba que se estaba transformando en un espacio de extrema izquierda. Durante su discurso también respaldó la gestión de Trump y afirmó: "Todas las cosas que me prometió él cuando me ofreció el cargo se han cumplido".

El protagonismo de Vance y el respaldo a Trump

Otro de los momentos centrales de la jornada fue el discurso del vicepresidente J.D. Vance, presentado por Powell como una instancia para mostrar a los republicanos cómo podría ser una futura etapa del partido bajo su liderazgo.

El discurso tuvo como ejes la familia y la fe, y recibió una fuerte ovación de los asistentes. Hacia el cierre, Trump subió al escenario y tomó nuevamente el protagonismo de la jornada.

Según relató Powell, Trump pidió a los dirigentes republicanos que se pusieran de pie, levantaran la mano derecha y juraran votar por los candidatos del partido en las elecciones de noviembre. Los asistentes respondieron al pedido y ratificaron su respaldo electoral al Partido Republicano.

Las dudas sobre el financiamiento de la promesa

La magnitud de la propuesta también abrió interrogantes sobre su financiamiento. Según las cifras mencionadas durante el segmento, entregar US$5.000 a unos 260 millones de adultos implicaría un desembolso cercano a US$1,3 billones.

Trump sostiene que el dinero podría provenir de los aranceles aplicados durante su administración. Powell, sin embargo, marcó que todavía debe determinarse cuánto dinero ingresó efectivamente por esa vía.

"Eso es lo que dice Trump, pero es otra cuestión que también hay que verificar cuánto realmente ha ingresado de los aranceles", planteó el corresponsal.