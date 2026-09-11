El petróleo vuelve a dispararse: el Brent tocó casi US$ 110 y alcanzó un máximo de cuatro meses

El precio internacional del petróleo crudo Brent alcanzó este viernes 11 de septiembre los US$ 109,97 por barril, después de haber superado los US$ 100 apenas dos días antes. La guerra en Oriente Medio recortó la oferta, disparó el precio de los combustibles y obligó a la Agencia Internacional de la Energía a volver a bajar su previsión de demanda mundial para 2026.

El Brent llegó a tocar los US$ 109,97 por barril, según Reuters, después de haber quebrado el miércoles la barrera de los US$ 100. La aceleración de los precios encendió nuevamente las alertas por su posible impacto sobre la inflación mundial y las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

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El salto del crudo se produce, además, en momentos en que Estados Unidos muestra señales de persistencia inflacionaria. Los últimos datos de precios reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pueda avanzar con una suba de tasas, según Reuters.

El petróleo agrega así una nueva fuente de presión sobre los precios. Un encarecimiento prolongado de la energía puede trasladarse directamente a los combustibles, pero también a costos de transporte, producción y logística, amplificando el impacto sobre el resto de la economía.

La propia Comisión Europea advirtió que la incertidumbre geopolítica está generando una fuerte volatilidad, no solamente en crudo sino especialmente en downstream (refinerías). En Medio Oriente, los ataques y problemas logísticos están afectando refinerías y el suministro de crudo a las plantas. Un análisis de la consultora local LCG advierte que en Rusia, los ataques ucranianos sobre refinerías y las restricciones a las exportaciones están sacando del mercado una cantidad importante de productos. El problema es particularmente grave para diesel y destilados medios, aunque también en naftas (en menor medida). Las refinerías estadounidenses y europeas están prácticamente al máximo, y se está consumiendo el stock excedente mundial. Por eso los crack spreads del diesel llegaron a niveles récord. Conclusión: aumentar la extracción de crudo no solucionaría inmediatamente el faltante de diesel/gasolina: hace falta capacidad de refinación disponible, y esa capacidad es justamente la que está escaseando.

La guerra golpea la oferta mundial

La escalada de las cotizaciones está directamente vinculada con el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió este viernes que la producción mundial se encuentra bajo presión y volvió a modificar sus proyecciones para el mercado petrolero.

Según informó AFP, la agencia estima ahora que la oferta total de petróleo caerá 5,7 millones de barriles diarios durante 2026, hasta los 100,7 millones de barriles por día.

Uno de los principales problemas se concentra en el Golfo. Las exportaciones petroleras de esos países habrían caído en agosto hasta aproximadamente la mitad del nivel registrado antes de la guerra, de acuerdo con las estimaciones de la AIE.

El foco está especialmente puesto sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

La reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos desde fines de agosto, incluidos ataques contra petroleros en esa región, profundizó los temores sobre posibles interrupciones adicionales del suministro.

Para la AIE, además, el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán está alejando las posibilidades de que los flujos comerciales se normalicen rápidamente.

La AIE baja otra vez la previsión de demanda

El fuerte aumento de los precios también comienza a tener consecuencias sobre el consumo. La AIE revisó nuevamente a la baja su proyección de demanda mundial para este año.

Ahora calcula una caída de 2,5 millones de barriles diarios durante 2026, frente al retroceso de 1,6 millones que había previsto apenas un mes atrás.

De esta manera, el consumo mundial se ubicaría en 102,44 millones de barriles diarios, por debajo de los 103,29 millones estimados anteriormente.

La combinación resulta particularmente delicada para la economía mundial: menos oferta impulsa los precios al alza, pero ese mismo encarecimiento empieza a deteriorar la demanda.

El diésel supera los US$ 6 en Estados Unidos

La presión es todavía mayor en el mercado de combustibles refinados. La AIE advirtió que las tensiones son más fuertes allí que en el propio mercado de petróleo crudo.

En Estados Unidos, el precio promedio del diésel superó este viernes por primera vez los US$ 6 por galón y llegó a US$ 6,06, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) citados por AFP.

El avance responde no sólo al conflicto en Oriente Medio sino también a las dificultades de Rusia para exportar combustibles como consecuencia de los ataques ucranianos contra sus instalaciones petroleras.

Moscú extendió la moratoria sobre las exportaciones de diésel que había dispuesto a fines de julio, sumando presión sobre un mercado internacional que ya opera con menores volúmenes provenientes del Golfo.

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Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, explicó a AFP que “las refinerías de Oriente Medio operan con una capacidad reducida”, mientras los problemas de exportación rusos profundizan las restricciones de oferta.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) advirtió además que la situación podría continuar durante los próximos meses debido a los bajos niveles de las reservas de diésel.

El movimiento del petróleo deja así de ser únicamente una señal del mercado energético. Con el Brent cerca de los US$ 110, combustibles en máximos y la inflación estadounidense todavía firme, la evolución del crudo vuelve a instalarse como una variable central para la política monetaria y para las perspectivas de crecimiento de la economía mundial.

Fuentes: Reuters y AFP