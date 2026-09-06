Cómo la nueva “OTAN de Medio Oriente” redefinirá el orden regional

La arquitectura de seguridad tradicional en el Medio Oriente ha experimentado una fractura sin precedentes. En medio de una creciente inestabilidad regional y un colapso generalizado de la confianza en los mecanismos de protección internacionales, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han dado un paso monumental: la firma del Pacto de Defensa Conjunta en la ciudad de La Meca. Pero este movimiento diplomático y militar, formalizado el pasado 7 de agosto, cristaliza un acercamiento construido minuciosamente durante meses. El proceso diplomático comenzó el 17 de septiembre del año anterior con la suscripción de un acuerdo bilateral entre Riad e Islamabad, al cual Ankara inició su adhesión formal en enero. Pese a que el tratado carece de un mando militar integrado en su fase inicial, establece una contundente cláusula colectiva, similar al artículo 5 de la OTAN: un ataque armado contra cualquiera de los tres países firmantes será considerado automáticamente como un ataque contra todos ellos.

Un tripartito estratégico. El pacto reúne a tres de las potencias musulmanas más influyentes del mundo, fusionando capacidades estratégicas complementarias en el plano económico, militar y tecnológico:

u Arabia Saudita: aporta poder económico, sustentado en el petróleo y su influencia política y religiosa en los espacios sagrados del Islam. Este blindaje estratégico resulta esencial para proteger sus ambiciosos planes de desarrollo socioeconómico e infraestructura enmarcados en la “Visión 2030”, liderada por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

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u Turquía: contribuye con una robusta capacidad militar y una industria de defensa en expansión. En 2023, Ankara firmó su mayor contrato de exportación militar al vender drones a Riad, demostrando en la práctica la viabilidad del desarrollo conjunto.

u Pakistán: representa el único país musulmán del planeta con armas nucleares. Además, aporta a la alianza un avanzado programa de misiles balísticos. Históricamente, Riad financió este programa atómico pakistaní y, a cambio, Islamabad ha proveído entrenamiento, tropas para custodiar las fronteras saudíes y liderazgo estratégico en sus fuerzas antiterroristas.

El colapso del paraguas protector estadounidense. El catalizador definitivo de esta alianza de seguridad no es otro que la vulnerabilidad evidenciada por la última escalada bélica en Medio Oriente. Desde el 28 de febrero, momento en que Estados Unidos lanzó ataques militares coordinados contra Irán, las fuerzas iraníes y sus grupos aliados respondieron de manera contundente atacando objetivos estadounidenses y de sus socios en Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania e Israel.

Pese a que Estados Unidos ha gastado 37 millones de dólares en esfuerzos de contención, las crecientes dudas sobre su capacidad real o su voluntad política para interceptar drones y misiles han convencido a los países que depender del Pentágono no es una opción viable ni sostenible.

Paradójicamente, la Casa Blanca podría aprovechar esta nueva alianza local para justificar y acelerar la reducción de su presencia militar en la zona, reorientando y enfocando sus recursos estratégicos en la región del Indo-Pacífico.

La crisis militar paralela ha asestado un golpe devastador a las arterias del comercio mundial. El estrecho de Ormuz, una vía por la cual transitaban habitualmente entre 130 y 140 navíos diarios, registró recientemente el paso de apenas unos cuantos barcos. Simultáneamente, el tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb se desplazó violentamente hacia abajo hasta colapsar en un solo barco, registrando la cifra más baja de navegación comercial en los últimos veinte años.

La proyección frente a Irán e Israel.

El Pacto de La Meca proyecta de forma inmediata su influencia territorial hacia los Balcanes, el Cáucaso, Asia Central y el mar Rojo, estableciendo un perímetro estratégico diseñado para contener a dos grandes rivales regionales: Irán e Israel.

Frente a Teherán, la alianza busca frenar los constantes ataques contra infraestructuras energéticas y petroleras saudíes. Irán, que mantiene un control operativo decisivo sobre el estrecho de Ormuz, ha calificado públicamente el acuerdo firmado en La Meca como una muestra irrefutable del “fracaso” de la política geopolítica estadounidense.

Sin embargo, el desafío de disuasión para la nueva alianza es sumamente real: pocos días después de la firma del pacto, los rebeldes hutíes atacaron un buque saudí y una refinería en el estrecho de Bab el-Mandeb, demostrando que la capacidad de disuasión del bloque aún debe ponerse a prueba en el terreno. En paralelo, Pakistán y Turquía intentan equilibrar este frente apostando por la diplomacia activa y sirviendo como mediadores, conscientes de que un diálogo fluido entre Washington y Teherán beneficia la estabilidad general.

Respecto a Israel, los tres países firmantes han unificado una postura a favor de la Franja de Gaza. Además, el Pacto de La Meca, condena el ataque perpetrado contra Hamás en Catar, y pone riesgo los esfuerzos diplomáticos israelíes enfocados en adherir a Arabia Saudita a los Acuerdos de Abraham.

Reconfiguración del tablero global y horizontes futuros.

Las ondas de choque provocadas por esta “OTAN islámica” en gestación alteran profundamente el equilibrio de poder internacional. El principal perjudicado geopolítico es el monopolio de seguridad ejercido por Estados Unidos. La búsqueda de independencia estratégica por parte de la monarquía saudí abre la posibilidad de comenzar a comercializar el petróleo en yuanes o en oro, lo que representaría un golpe directo a la hegemonía del dólar.

En las sombras de esta reestructuración, China se perfila como el gran ganador. La alianza estratégica de Pakistán con Riad le garantiza a Beijing corredores logísticos seguros y estabilidad en el suministro energético, permitiéndole evadir puntos de estrangulamiento marítimo controlados tradicionalmente por Occidente, como el estrecho de Malaca.

En contraste, Nueva Delhi observa con profunda consternación el significativo fortalecimiento geopolítico y militar de Pakistán. Esta preocupación motivó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entablara comunicación directa con su par indio, Narendra Modi, el día previo a la firma en La Meca. Asimismo, Tel Aviv buscaría consolidar una alianza en el Mediterráneo Oriental junto a Grecia y Chipre con el objetivo de cercar diplomáticamente a Turquía.

Ya sea que esta alianza logre afianzarse o, por el contrario, desemboque en un choque directo de bloques antagónicos, el Pacto de La Meca ha cambiado de manera irreversible el curso de la historia en el Medio Oriente.

*Periodista.