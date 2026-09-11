La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y las cámaras del sector empleador ratificaron la vigencia de la totalidad de las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 y acordaron una modificación salarial para las remuneraciones de septiembre de 2026 de los encargados de edificios.

La escala de remuneraciones básicas mensuales correspondiente a la planilla salarial de septiembre de 2026 para las distintas posiciones operativas se compone de la siguiente manera:

Escala salarial del Senasa para septiembre de 2026

- En la posición de Encargado Permanente con vivienda, los haberes quedaron fijados en $1.267.799 para la 1° categoría, $1.197.366 para la 2° categoría, $1.126.932 para la 3° categoría y $1.056.499 para la 4° categoría.

- Para el Encargado Permanente sin vivienda, la remuneración es de $1.452.618 para la 1° categoría, $1.372.247 para la 2° categoría, $1.291.881 para la 3° categoría y $1.210.515 para la 4° categoría.

- En el puesto de Ayudante Permanente con vivienda, el sueldo asciende a $1.267.799 para la 1° categoría, $1.197.366 para la 2° categoría, $1.126.932 para la 3° categoría y $1.056.499 para la 4° categoría.

- En el caso del Ayudante Permanente sin vivienda, los valores se fijaron en $1.452.618 para la 1° categoría, $1.372.247 para la 2° categoría, $1.291.881 para la 3° categoría y $1.210.515 para la 4° categoría.

- Para la categoría de Ayudante Media jornada, la escala asigna $726.309 para la 1° categoría, $686.124 para la 2° categoría, $645.941 para la 3° categoría y $605.258 para la 4° categoría.

- El Personal Asimilado con vivienda percibe $1.267.799 para la 1° categoría, $1.197.366 para la 2° categoría, $1.126.932 para la 3° categoría y $1.056.499 para la 4° categoría.

- Para el Personal Asimilado sin vivienda, los montos se ubican en $1.452.618 para la 1° categoría, $1.372.247 para la 2° categoría, $1.291.881 para la 3° categoría y $1.210.515 para la 4° categoría.

- En el puesto de Mayordomo con vivienda, la liquidación marca $1.306.945 para la 1° categoría, $1.234.362 para la 2° categoría, $1.161.779 para la 3° categoría y $1.089.196 para la 4° categoría.

- Para el Mayordomo sin vivienda, la escala establece $1.503.220 para la 1° categoría, $1.419.821 para la 2° categoría, $1.336.422 para la 3° categoría y $1.253.023 para la 4° categoría.

- En la función de Intendente, el ingreso asignado es de $1.764.120 para la 1° categoría, $1.764.120 para la 2° categoría, $1.764.120 para la 3° categoría y $1.764.120 para la 4° categoría.

- Para el Personal con más de 1 Función con vivienda, la cifra asciende a $1.267.799 para la 1° categoría, $1.197.366 para la 2° categoría, $1.126.932 para la 3° categoría y $1.056.499 para la 4° categoría.

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- El Personal con más de 1 Función sin vivienda registra $1.452.618 para la 1° categoría, $1.372.247 para la 2° categoría, $1.291.881 para la 3° categoría y $1.210.515 para la 4° categoría.

- En el cargo de Encargado Guardacoches con vivienda, la remuneración es de $1.107.480 para la 1° categoría, $1.045.953 para la 2° categoría, $984.427 para la 3° categoría y $922.900 para la 4° categoría.

- Para el Encargado Guardacoches sin vivienda, los valores se ubican en $1.187.306 para la 1° categoría, $1.121.345 para la 2° categoría, $1.055.383 para la 3° categoría y $989.422 para la 4° categoría.

- El Personal Vigilancia Nocturna tiene una asignación de $1.294.224 para la 1° categoría, $1.222.323 para la 2° categoría, $1.150.421 para la 3° categoría y $1.078.520 para la 4° categoría.

- Para el Personal Vigilancia Diurna, los salarios son de $1.217.271 para la 1° categoría, $1.149.645 para la 2° categoría, $1.082.019 para la 3° categoría y $1.014.393 para la 4° categoría.

- En el caso del Personal Vigilancia Media Jornada, el ingreso se fijó en $608.636 para la 1° categoría, $574.823 para la 2° categoría, $541.009 para la 3° categoría y $507.196 para la 4° categoría.

- El Encargado No Permanente con vivienda acredita $714.686 para la 1° categoría, $675.023 para la 2° categoría, $635.361 para la 3° categoría y $595.698 para la 4° categoría.

- Para el Encargado No Permanente sin vivienda, la tabla determina $761.130 para la 1° categoría, $718.845 para la 2° categoría, $676.560 para la 3° categoría y $634.275 para la 4° categoría.

- El Ayudante Temporario liquida $1.196.066 para la 1° categoría, $1.129.618 para la 2° categoría, $1.063.170 para la 3° categoría y $996.722 para la 4° categoría.

- Para el Ayudante Temporario Media Jornada, el haber corresponde a $598.033 para la 1° categoría, $564.809 para la 2° categoría, $531.585 para la 3° categoría y $498.361 para la 4° categoría.

- En las modalidades por horas y de reemplazo, el Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) percibe $13.239,30.

- Finalmente, la retribución del Suplente con horario por día queda establecida en $57.812,60.

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Adicionales remuneratorios y plus por tareas específicas del Suterh

Además se suman los suplementos estipulados para cualquiera de las categorías del sector por tareas operativas cotidianas en el inmueble.

El desglose de los adicionales asignados para el mes de septiembre comprende los siguientes ítems y montos:

- El retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina equivale a $2.280,10.

- La clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA se abona en $39.271,60.

- El valor vivienda se ubicó en $8.376,40.

- El plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) representa $11.679,40.

- El plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) equivale a $23.358,90.

- El plus limpieza de cocheras se fijó en $31.115,10.

- El plus movimiento de coches - hasta 20 unidades alcanza $46.069,10.

- El plus Jardín se liquidó en $31.115,10.

- El plus Zona Desfavorable se mantuvo en el 50%.

- El adicional por Título de Encargado Integral de Edificio corresponde al 10%.

- El plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua es de $52.343,20.

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- El adicional por viáticos asciende a $86.655,70.

En la misiva dirigida a los afiliados, el secretario general del Suterh y Fateryh, Víctor Santa María, señaló que "Un sindicato también se fortalece cuando sus integrantes se encuentran, comparten y celebran aquello que construyeron juntos. Por eso, el próximo 17 de octubre vamos a recuperar una tradición de nuestra organización gremial: la gran cena del Suterh".

GZ / lr