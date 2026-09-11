Los alimentos registraron la mayor suba del año: saltaron 3% en una semana, tras el 1,7% de inflación de agosto

En la segunda semana de septiembre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento de 3,0%, la suba más alta de lo que va del año, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Mientras que la inflación en el mismo rubro fue de 1,7% en agosto, según datos del INDEC.

La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto, pero quedó lejos del 0 que esperaba Milei

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor..

Con este salto en los últimos siete días, se rompió con una racha de semanas previas con variaciones marginales o nulas. Además, este salto de 3,0%, por el momento, es el más alto del 2026 y desplazó al segundo lugar el 2,6% registrado en la tercera semana de mayo.

En la segunda semana de septiembre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento de 3,0%, la suba más alta de lo que va del año

De acuerdo a los datos de la consultora, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó al 1,5%, subiendo 0,5 puntos y rompiendo con una tendencia de desaceleración seis mediciones consecutivas.

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Los panificados lideraron la suba

Esta semana, ocho de los diez productos relevados mostraron subas, pero solamente dos estuvieron por encima de la media general: “Productos de panificación, cereales y pastas” aumentó 9,2%; “Verduras” incrementó 6,2%; “Carnes” subió 2,7%; “Comidas listas para llevar” aumentó 2,2%; “Frutas” alcanzó una suba de 1,9%; "Aceites" incremento 1,2%; “Productos lácteos y huevos” aumentó 1,1%; y por último, “Azúcar, miel, dulces y cacao” subió 0,8%.

Por otra parte, los únicos dos rubros que registraron mermas fueron “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 1,5% y “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0,5%

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “las subas en panificados, carnes y verduras explican casi toda la inflación semanal de alimentos".

Además, en un apartado del relevamiento se destacó que “más de un tercio de la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explica por bebidas. Verduras y lácteos son los otros dos componentes que más traccionan”.

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Relevamiento de precios minoristas de EcoGo

Desde la consultora EcoGo indicaron en su último relevamiento hasta el 7 de septiembre, que durante la primera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,6%. La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,1% para septiembre. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,6%), la inflación del rubro alimentos es de 2,0%. ​

Por otra parte, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 1,9% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”, señalaron desde la firma que dirige la economista Marina Dal Poggetto.

“El inicio de septiembre mostró un cambio de ritmo en la dinámica de precios. Tras varias semanas de relativa estabilidad, el rubro de alimentos volvió a registrar subas por encima de los promedios recientes”, señalaron en el informe, para luego agregar que “a este comportamiento se sumó el impacto estacional en indumentaria que, luego de meses con variaciones mínimas o incluso negativas, aceleró a un ritmo cercano al 3% impulsado por el cambio de temporada”.

La inflación de agosto fue de 1,7%, lejos de empezar con 0

La inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 10 de septiembre y marcó el valor más bajo en 14 meses. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 21,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,5% en el total nacional.

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El rubro “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” registró una suba similar a la general, logrando también un 1,7%. “Fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales”, indicaron en el informe del INDEC.

Por último, la incidencia en la canasta fue de 0,36 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, lo que refleja la importancia de este rubro dentro de la suba de precios general. Ubicándose lejos de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” que alcanzó los 0,28 puntos y “Restaurantes y hoteles” que llegó a 0,26 puntos.

GZ / lr