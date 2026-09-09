Los mercados atraviesan una jornada de cautela este miércoles 9 de septiembre, con bajas tanto en las acciones argentinas como en Wall Street, en un contexto marcado por la fuerte suba del petróleo, que volvió a superar los US$ 100 por barril y reavivó los temores sobre su impacto en la inflación y el crecimiento global.

Industria y construcción profundizaron la caída en julio: qué explica el freno de dos sectores clave

A nivel local, el S&P Merval cae 0,3%, los bonos en dólares operan mayormente en rojo y el riesgo país se ubica en 498 puntos básicos. Mientras tanto, el dólar mayorista avanza hasta los $1.516.

Cotizaciones mixtas en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval cae 0,3% a 3.066.368,940 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajan son: Banco BBVA (-1,1%), Grupo Supervielle (-1%), y Grupo Financiero Galicia (-0,7%). Los ADRs también operan con mayoría de descensos, los centrales son BBVA (-1,5%), Loma Negra (-1,5%), Grupo Financiero Galicia (-1,5%).

En ese marco, los bonos en dólares operan con mayoría de bajas lideradas por el AL35D, que cae 0,3%. En tanto, el riesgo país se mantiene cerca de los 500 puntos básicos llegando a los 498.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 9 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, con una suba de $2 respecto al cierre de este martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.516, con una suba de $4 respecto a su cotización del martes. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.533, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.597.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, mencionó que "el tipo de cambio mayorista avanzó 50 centavos este martes para cerrar la jornada en los $1.512. Con este movimiento, la divisa acumula una suba de $2,50 (0,2%) en lo que va de septiembre y un incremento del 3,8% desde el inicio de 2026. Por su parte, el Banco Central fijó el techo de su banda cambiaria en $1.890,37, lo que deja una distancia de $378,37 (25%) frente a la cotización actual y otorga margen para la compra de reservas. En la plaza minorista, la divisa en el Banco Nación se sostuvo sin variaciones por cuarta rueda consecutiva a $1.530".

La industria y la construcción se derrumbaron en julio, según el INDEC

La industria y la construcción tuvieron caídas significativas, tanto en las comparaciones mensuales como interanuales.

El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) de julio mostró una retracción de 4,9% respecto a igual mes de 2025 y de 5,0% en comparación con el mes anterior. El acumulado enero-julio de 2026 presentó una disminución de 2,6% respecto a igual período de 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En julio de 2026, doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo” (-26,7%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-31,4%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,9%), “Productos minerales no metálicos” (-12,6%), “Productos de caucho y plástico” (-9,1%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-9,1%), “Productos de metal” (-8,4%), “Productos textiles” (-13,0%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-5,4%), “Sustancias y productos químicos” (-1,3%), “Alimentos y bebidas” (-0,5%) y “Productos de tabaco” (-12,3%).

Por el contrario, las divisiones que tuvieron desempeño positivo fueron “Madera, papel, edición e impresión” (+7,1%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+8,1%), “Industrias metálicas básicas” (+1,6%) y “Otro equipo de transporte” (+2,6%).

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Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró una baja de 4,5% interanual y de 4,6% mensual. En los primeros siete meses de este año, presentó un aumento de 1,7% sobre el mismo período de 2025. El índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 tuvieron subas de 22,8% en el "Resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción)", seguido por "Artículos sanitarios de cerámica" (+7,0%), "Mosaicos graníticos y calcáreos" (+0,7%) y "Pinturas para construcción" (+0,1%).

Las bajas se observaron en "Asfalto" (-23,1%), "Yeso" (-21,2%), "Ladrillos huecos" (-12,9%); "Cales (-9,8%); "Hormigón elaborado" (-9,5%), "Cemento portland" (-8,1%); "Placas de yeso" (-7,2%); "Pisos y revestimientos cerámicos" (-6,9%) e "Hierro redondo y aceros para la construcción (-2,4%).

La inflación de CABA bajó a 1,7% en agosto y acumula 21,5% en los primeros 8 meses del año

a inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, una marcada desaceleración frente al 2,9% registrado en julio. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló 21,5% en los primeros ocho meses del año y una suba interanual de 33,3%, apenas 0,1 punto porcentual por encima del mes anterior.

El dato aporta una primera señal de moderación luego del salto de julio, aunque al mirar la composición aparece un matiz relevante: la inflación núcleo, medida a través del denominado Resto IPCBA, avanzó 2,1% en el mes, por encima del nivel general. En términos interanuales, ese componente llegó a 32,3%.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, las principales presiones del mes provinieron de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales a la variación general.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este miércoles, debido a renovados miedos del impacto que pueda tener la suba del petróleo sobre la economía global.

El petróleo Brent sube 3,1% hasta los US$ 100,01. Así, supera el umbral de los US$ 100 por primera vez desde mayo de este año. El crudo West Texas Intermediate (WTI) avanza 3,3%, hasta los US$ 95,94.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,28%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,43%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,49% a la baja.

Las acciones con mayores subas del S&P 500 son Meta (+6%), Akamai (+3%) y Micron (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Tractor Supply (-4%), Enphase (-4%) y Booking (-4%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,68%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,69% y el CAC francés acompaña con -1,87%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 1,34%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,17%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,28%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,40% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,19%.

FN