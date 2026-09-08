Nuevas tasas: cuáles son los bancos y billeteras virtuales que más pagan en septiembre

En septiembre, las tasas de interés volvieron a cambiar y las distintas alternativas de inversión presentan diferencias importantes. Billeteras virtuales, Fondos Comunes de Inversión (FCI) y bancos ofrecen distintos rendimientos para quienes buscan hacer rendir sus pesos.

El escenario actual presenta opciones tanto para quienes priorizan disponer de su dinero en cualquier momento como para aquellos que pueden mantenerlo inmovilizado durante, al menos, 30 días.

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos cercanos al 20% anual en gran parte de las plataformas relevadas, mientras que algunos fondos y otras alternativas financieras permiten acceder a porcentajes superiores.

Las billeteras llegan a cobrar tasas de usura para tomar deuda a “un click”

Cuáles son las billeteras virtuales que más pagan en septiembre

El análisis de las cuentas remuneradas y los fondos utilizados por las principales aplicaciones financieras muestra los siguientes rendimientos:

- Lemon Cash: 20,50% TNA.

- Cocos Pay:20,44% TNA, con alternativas de hasta 22,47% en Clase A.

- Ualá: 20,08% mediante FCI y 19% en Uilo.

- Personal Pay:19,35% TNA.

- Naranja X:19% TNA, hasta $30 millones.

- Claro Pay:18,98% TNA.

- Mercado Pago: 18,62% TNA, con alternativas de hasta 25,76% en Clase A.

- AstroPay / LB Finanzas: 16,61% TNA.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas permiten que el dinero depositado genere intereses sin necesidad de constituir un plazo fijo. El saldo permanece disponible para realizar pagos, transferencias u otras operaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada plataforma.

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, el rendimiento no representa necesariamente una tasa fija garantizada. Su resultado depende del comportamiento de los activos que integran cada fondo y, por lo tanto, puede variar.

Cuales son los bancos que más pagan por plazo fijo en septiembre

Mientras que las billeteras virtuales y algunos FCI permiten disponer del dinero con mayor facilidad, el plazo fijo tradicional implica mantener el capital inmovilizado durante el período acordado. Por eso, comparar los rendimientos, los límites y las condiciones de cada alternativa resulta clave antes de decidir dónde colocar los pesos.

Entre los principales bancos, las tasas informadas son:

- Banco Nación: 20% TNA.

- Banco Provincia: 19,50% TNA y 21% para no clientes.

- Banco Macro: 19,50% TNA.

- BBVA: 19,50% TNA.

- Banco Galicia: 18,50% TNA.

- Banco Credicoop: 18,50% TNA.

- ICBC:18,10% TNA.

- Banco Ciudad: 18% TNA.

- Santander:17% TNA.

- Banco Patagonia: 16% TNA.

Al comparar las distintas alternativas, no alcanza únicamente con observar el porcentaje informado. También es importante tener en cuenta los topes de saldo remunerado, los requisitos y las condiciones establecidas por cada entidad.

Otros bancos

- Reba: 24% TNA.

- Crédito Regional: 23,50% TNA.

- Banco CMF: 23,50% TNA.

- Banco Voii: 23% TNA.

- Banco Bica: 23% TNA.

- Banco del Sol: 23% TNA.

- Banco Mariva: 23% TNA.

LM