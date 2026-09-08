El futuro de la industria automotriz argentina quedó en el centro del debate luego de una contundente proyección de Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), quien planteó que el proceso de apertura y reconversión de la economía podría derivar en una reducción drástica de la fabricación de vehículos en el país.

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“En 2045 no va a haber ninguna fábrica automotriz en Argentina”, afirmó Díaz durante una entrevista en el programa de Streaming de AHORA PLAY, Maxi Mediodía, al referirse al proceso de transformación que atraviesan distintos sectores productivos.

El empresario sostuvo que la economía argentina tendrá una estructura cada vez más heterogénea, con actividades que podrán convertirse en motores de crecimiento y otras que tendrán mayores dificultades para competir.

“La microeconomía argentina es absolutamente heterogénea. Argentina va a tener una balanza comercial superavitaria como históricamente no la ha tenido, con grupos que están traccionando y que son los motores de nuestra economía”, señaló.

La comparación con el caso australiano y la posible desaparición de la industria automotriz argentina

En ese marco, puso el foco sobre la industria automotriz y planteó que debería atravesar un proceso similar al que experimentó Australia entre 1983 y 1995. “El tema automotriz debería seguir lo que pasó en Australia del 83' al 95'”, sostuvo. Y agregó: “¿Cuántas automotrices va a haber el 2045? Probablemente ninguna que fabrique en Argentina”.

Según su explicación, el proceso australiano habría comenzado con el cierre progresivo de determinados modelos, seguido por una reducción de la cantidad de terminales y, finalmente, por una mayor dependencia de vehículos importados.

Menos modelos nacionales y más importados

La advertencia de Díaz aparece mientras la industria argentina ya atraviesa una transformación en su estructura productiva y en la composición de la oferta disponible en el mercado local.

Un relevamiento publicado por Infobae muestra que, en apenas un año, las plantas argentinas pasaron de fabricar o ensamblar 20 modelos a 13 vehículos, a partir de la salida de distintos productos y de cambios en los planes industriales de las automotrices.

Entre los modelos que dejaron de producirse aparecen el Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Nissan Frontier, Renault Alaskan, Volkswagen Taos, Renault Logan, Renault Sandero y Renault Stepway. En paralelo, se incorporó la Ram Dakota, mientras las terminales avanzaron hacia una mayor especialización de sus plantas.

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Sin embargo, este proceso no implica necesariamente que todas las salidas de modelos respondan a un cierre de fábricas o a una retirada de la producción argentina. En algunos casos se trata de decisiones empresariales vinculadas con la antigüedad de determinados vehículos, cambios de plataforma o una reorganización de las inversiones para concentrarse en productos con mayor escala y potencial exportador.

Otro factor a considerar es el avance de los vehículos importados, que ganó peso en el mercado argentino y obligó a las terminales a revisar sus proyectos productivos. Tal es así que, durante 2025, aproximadamente 60% de los vehículos vendidos en la Argentina fueron importados, frente a un 40% de unidades de fabricación nacional.

La producción automotriz acumula una fuerte caída

Los números de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) reflejan que la actividad industrial atraviesa un período complejo.

En agosto se fabricaron 39.381 vehículos, un 26,3% más que en julio, aunque un 11,6% menos que en el mismo mes de 2025. Con ese resultado, durante los primeros ocho meses del año la producción alcanzó las 275.228 unidades, lo que representa una caída del 17,1% interanual.

El mercado interno presenta un comportamiento todavía más débil. Las ventas mayoristas a concesionarios alcanzaron las 39.068 unidades en agosto, un 24,5% menos que un año atrás. En el acumulado enero-agosto llegaron a 301.375 vehículos, con una caída del 24,8% interanual.

El frente exportador, en cambio, ofrece un dato más favorable para las terminales. En agosto se exportaron 24.589 vehículos, mientras que en los primeros ocho meses del año se acumularon 174.859 unidades, un 0,9% más que durante el mismo período de 2025.

FN