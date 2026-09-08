El Riesgo País cierra en 494 puntos y consolida su posición por debajo del umbral de los 500

El Riesgo País operó con estabilidad este martes 8 de septiembre de 2026 y cerró la rueda bursátil en 494 puntos básicos, consolidando su permanencia por debajo de la barrera de las 500 unidades según los registros oficiales. Este comportamiento en la plaza financiera refleja el sostenimiento de las cotizaciones en los títulos públicos de renta fija en moneda extranjera, en un marco operativo de relativa calma y análisis macroeconómico sobre las perspectivas de mediano plazo de la economía nacional.

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El Riesgo País concluyó la rueda bursátil de este martes 8 de septiembre de 2026 en 494 puntos básicos. Durante el desarrollo de las operaciones financieras, el índice de sobretasa administrado por JP Morgan marcó un precio de apertura de 490 puntos, registró un máximo intradiario de 495 unidades y tocó un mínimo intradiario de 490 puntos antes de fijar su valor de cierre definitivo en la cota informada, acompañando la paridad de los activos soberanos de deuda en moneda extranjera.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del diferencial de rendimiento calculado por el banco JP Morgan mostró una marcada secuencia de descompresión técnica. Tras haber cerrado el mes de agosto en 512 puntos básicos el lunes 31 de agosto, el índice inició el mes de septiembre con una renovada tendencia a la baja al posicionarse en 501 puntos básicos el martes 1 de septiembre, permitiendo recortar sobretasas a contramano de la volatilidad internacional previa.

El canal descendente se afianzó de manera decisiva cuando el indicador quebró el umbral técnico de las 500 unidades. El spread crediticio se ubicó en 500 puntos básicos el miércoles 2 de septiembre y retrocedió hasta los 494 puntos el jueves 3 de septiembre, instalándose en los niveles más bajos registrados desde mediados del mes de agosto según el seguimiento de los mercados financieros.

En el tramo final del ciclo semanal anterior y el inicio de la rueda corriente, la cotización de la prima de riesgo ratificó su tono operativo en torno a dichos valores. El índice transitó las sesiones con variaciones acotadas, mientras los analistas económicos evalúan las variables fiscales.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.