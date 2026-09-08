RDEco: Experto en Comercio Internacional afirmó que el RIGI “es un parche a la falta de confianza que tenemos”

Con la campaña electoral cada vez más presente, los mercados financieros comenzaron a incorporar el factor político en sus decisiones de inversión. La diferencia entre los rendimientos de los bonos según el momento de su vencimiento es uno de los indicadores que refleja la incertidumbre vinculada con el futuro político y económico del país.

El conductor Fernando Meaños planteó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el mercado financiero “ingresó en modo electoral” y señaló que algunos bonos que vencen durante el actual mandato presidencial presentan un precio y un rendimiento diferentes de aquellos cuyos vencimientos se ubican después.

A partir de ese escenario, abrió el debate sobre el impacto del riesgo electoral en los principales activos financieros y consultó a los especialistas sobre qué comportamiento observan en el dólar, los bonos y las acciones.

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El RIGI como respuesta a la falta de confianza

El especialista en Comercio Internacional Marcelo Scaglione vinculó la discusión sobre el riesgo financiero con uno de los principales problemas estructurales de la Argentina: la falta de previsibilidad. Según explicó, el país arrastra décadas de desequilibrios fiscales y cambios de orientación económica asociados a los distintos gobiernos.

En ese contexto, consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puede ser una herramienta útil para atraer inversiones, aunque advirtió que no resuelve por sí mismo el problema de fondo. “Creo que es una herramienta adecuada, pero es un parche a la falta de confianza que tenemos”, sostuvo.

Scaglione señaló que la Argentina ha atravesado históricamente cambios bruscos en sus políticas económicas y cambiarias, lo que afecta la percepción de los inversores. Por ese motivo, planteó que resulta necesario avanzar en mecanismos institucionales que permitan garantizar reglas más estables en el largo plazo.

La importancia estratégica de ingresar a la OCDE

En ese marco, Scaglione destacó la importancia del proceso de incorporación de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo integrado por 38 países que, según indicó, concentran el 76% de la inversión mundial.

El especialista consideró que este proceso puede convertirse en una herramienta más profunda para mejorar la confianza internacional, ya que implicaría la adopción de estándares en distintas áreas de la economía y de las instituciones. “Ser miembro de la OCDE le garantiza a los inversores que vos vas a aplicar las mismas reglas”, explicó.

Según detalló, el proceso de adhesión contempla evaluaciones en instituciones, política macroeconómica y microeconómica, capital humano, salud, educación, ciencia, tecnología, innovación y ambiente. Scaglione remarcó además que la incorporación requiere atravesar evaluaciones en 25 comités y que, una vez completado el proceso, el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso argentino.

El ejemplo de Corea del Sur

Para explicar el impacto que puede tener la incorporación a la OCDE, Scaglione tomó como referencia a Corea del Sur, que ingresó al organismo en 1996. El especialista comparó la evolución del país asiático con la situación actual de la Argentina y destacó el crecimiento registrado durante las últimas tres décadas.

“El PIB per cápita de Corea del Sur en 1996 era de 14.000 dólares. El que tiene hoy la Argentina”, señaló. Según detalló, en 2025 el PIB per cápita surcoreano alcanzó aproximadamente los 51.000 dólares.

Para Scaglione, una de las claves de esa transformación fue la adopción progresiva de estándares y reglas vinculadas con la OCDE, aunque aclaró que la generación de riqueza estuvo principalmente vinculada con el sector privado. “La creación de riqueza la hace el privado, es LG, es Samsung, es Hyundai”, afirmó.