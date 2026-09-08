RDEco: el riesgo electoral empieza a influir en las decisiones de inversión

El escenario electoral comenzó a impactar antes de lo previsto en los mercados financieros. El comportamiento de los bonos, el dólar y las acciones refleja expectativas sobre lo que pueda ocurrir con la economía después de las próximas elecciones. Durante el análisis en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fernando Meaños planteó que el mercado financiero “ingresó en modo electoral”.

La analista financiera Vanesa Plaza explicó que los bonos y las obligaciones negociables de empresas atraviesan procesos de recalificación. “El mercado de capitales se mueve por expectativas, se mueve por sentimientos, por fomo, por miedo”, sostuvo.

La dolarización de las carteras

Plaza señaló que los inversores suelen mirar experiencias anteriores para anticipar escenarios y tomar decisiones. En ese sentido, consideró que las expectativas de inflación y de una eventual suba del dólar están llevando a muchos ahorristas a buscar cobertura.

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“La gente rápidamente se dolariza, dolariza sus carteras”, afirmó. También destacó que algunos brokers locales comenzaron a ofrecer fondos comunes de inversión con activos fuera de Argentina, una tendencia que vinculó con la búsqueda de alternativas para reducir la exposición al riesgo local.

Los bonos y las estrategias de largo plazo

Otro de los ejes fue el precio de los bonos argentinos. Plaza explicó que quienes compraron deuda soberana años atrás pueden estar optando por vender para realizar ganancias. “La gente que compró bonos hace dos años, hoy se está yendo con mucha ganancia”, señaló.

Sin embargo, consideró que todavía pueden resultar atractivos para inversores con una estrategia de largo plazo y dispuestos a mantenerlos hasta su vencimiento. Consultada sobre si los precios actuales representan una oportunidad, respondió: “Si vas a finish, sí, siempre, si vas a final, sí”.

La confianza y el respaldo internacional

La asesora financiera internacional Karina Fabi sostuvo que los mercados anticipan acontecimientos y descuentan escenarios antes de que se concreten. “El mercado descuenta todo”, afirmó.

Fabi consideró que los inversores evalúan principalmente la confianza, la estabilidad y las cuentas públicas, más allá del signo político de un gobierno. “Los mercados no ven si hay un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, el mercado ve la confianza, la estabilidad, si las cuentas están bien”, señaló. También destacó el desempeño de las bolsas de Chile y Brasil y consideró que las acciones argentinas todavía podrían tener margen para subir.

La advertencia de Denis sobre el programa económico

La economista Aldana Denis, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consideró prematuro atribuir el comportamiento del mercado exclusivamente al riesgo electoral. “A mí en particular me resulta un poco apresurado estar hablando del riesgo electoral tanto tiempo antes de la elección”, sostuvo.

Denis mencionó otros factores que, según su análisis, también influyen en las expectativas, entre ellos las declaraciones de Scott Bessent, las tasas de interés de corto plazo de Estados Unidos y las dudas sobre su continuidad en el cargo. “Bessent dio una mano, si se quiere, al gobierno de Javier Milei en su momento”, recordó.

La economista también puso el foco en la sostenibilidad del esquema cambiario y de tasas de interés. “Me parece que hay una visión respecto de cuál es la sostenibilidad del programa de este gobierno”, afirmó.

Las restricciones cambiarias y la actividad

Meaños planteó si los inversores podrían reclamar la eliminación de las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas. Denis consideró que esas regulaciones dificultan el ingreso de capitales y la actividad económica. “Es un freno”, sostuvo.

Fabi, por su parte, incorporó al análisis el comportamiento internacional del dólar y su impacto sobre la competitividad de distintas economías. Según explicó, los movimientos de la moneda estadounidense también responden a factores externos que escapan a las decisiones del Gobierno argentino.

Las inversiones y el empleo

El debate también abordó el impacto de las inversiones sobre las pequeñas y medianas empresas y el empleo. Se planteó que la llegada de proyectos vinculados con el RIGI todavía debe traducirse en puestos de trabajo concretos.

Además, los participantes discutieron las consecuencias de la paralización de la obra pública. Según el análisis realizado durante la entrevista, la construcción no solo generaba empleo directo, sino que también movilizaba a distintos sectores industriales y proveedores.