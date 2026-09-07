El mercado argentino transita este lunes una rueda de señales mixtas: el S&P Merval retrocede 0,2% en pesos, aunque avanza 0,5% medido en dólares, mientras los bonos operan mayormente en rojo y el riesgo país se mantiene en 490 puntos básicos.

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En paralelo, el dólar permanece estable, con el oficial en $1.530 para la venta en el Banco Nación y el mayorista en $1.508. La jornada está condicionada por el feriado de Labor Day en Estados Unidos, que mantiene cerradas las operaciones al contado de Wall Street.

Cotizaciones mixtas en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval retrocede 0,2% en pesos, mientras que medido en dólares avanza 0,5% hasta los US$ 1.936. Dentro del panel líder predominan las bajas. Cresud cae 1,6%, seguida por Metrogas (-1,3%), BBVA Argentina (-1,08%) y Grupo Financiero Galicia (-0,7%).

Del otro lado, algunas acciones logran sostenerse en terreno positivo. Loma Negra encabeza las subas con un avance de 1,69%, mientras que YPF gana 0,8%, Transener 0,73% y Banco de Valores 0,5%.

En cuanto a los bonos, presentan caídas en su mayoría con el AL35D (-0,7%) a la cabeza. El riesgo país, por su parte, se mantiene en los 490 puntos básicos.

La plaza local transita una rueda particular debido al feriado de Labor Day en Estados Unidos, que mantiene cerrado el mercado al contado de Wall Street. Sin embargo, los futuros estadounidenses operan y muestran un desempeño mayormente negativo. Los futuros del retroceden hasta 0,6%.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 7 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, en el mismo nivel del cierre de este viernes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.508, sin cambios respecto a su cotización del viernes. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.526, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.569.

Inflación y dólar: cuáles son las proyecciones del mercado, según el REM del Banco Central

El mercado recortó su pronóstico de inflación para agosto, modificó a la baja su expectativa de cotización esperada del dólar oficial para fin de año y revisó a la baja la expansión de la economía argentina.

Los analistas estimaron que la inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, 0,1 p.p. por debajo de lo que habían anticipado en el relevamiento anterior. De confirmarse la previsión, el Índice de Precios al Consumidor mostraría una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio.

Para los meses siguientes, el mercado proyectó una desaceleración gradual de los precios. La inflación sería de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, mientras que para enero de 2027 se espera un incremento de 1,6%.

En materia cambiaria, los participantes del REM volvieron a moderar sus proyecciones para el dólar oficial. La mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio mayorista promedio en $1.530 durante septiembre, prácticamente sin cambios frente a la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, el mercado proyectó una cotización de $1.630 por dólar, $22 por debajo de lo previsto un mes atrás.

De concretarse esa estimación, el dólar mayorista acumularía una suba interanual de 12,6% frente a diciembre de 2025, un incremento ampliamente inferior a la inflación esperada para el mismo período.

El sendero previsto por los analistas contempla un dólar promedio de $1.530 en septiembre, $1.565 en octubre, $1.600 en noviembre, $1.630 en diciembre y $1.661 en enero de 2027.

Las bolsas del mundo

Sin operaciones este lunes por feriado — los futuros de Wall Street operan mixtos: el S&P 500 cae 0,19%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,54%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% a la baja.

Mientras tanto, el yen se disparó el lunes hasta alcanzar su nivel más alto en siete meses, producto de las apuestas a favor de un endurecimiento más rápido de la política monetaria por parte del Banco de Japón y las expectativas de que los inversionistas japoneses puedan repatriar sus fondos. En este contexto, el Nikkei 225 aumentó 2,02%, mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,61%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,93%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,07%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,20% y el CAC francés avanza 0,34%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,02%.

Por otra parte, los futuros del crudo Brent subieron casi un 1,3% hasta alcanzar los u$s97,6 por barril, su mayor alza en siete semanas. El precio del petróleo se disparó casi un 8% la semana pasada y ahora se encuentra un 35% por encima del nivel que tenía a finales de febrero, antes de que comenzara la guerra.

FN / lr