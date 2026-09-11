La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este viernes 11 de septiembre los haberes correspondientes al primer tramo mensual para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares dentro del territorio nacional. La distribución de las fechas de acreditación en las cuentas bancarias de los beneficiarios se ordena según el último número del Documento Nacional de Identidad.

Calendario ANSES de septiembre: quiénes cobran esta semana

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público que perciben el haber mínimo continúan con el esquema de pagos fijado para la presente semana laboral en las sucursales bancarias habilitadas.

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) avanzan con la percepción de sus montos asignados dentro de la programación fijada por la administración central para el noveno mes del año.

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares por Hijo perciben el monto correspondiente a través de la tarjeta de débito habitual.

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3

ANSES oficializó los nuevos valores de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

Asignación por Embarazo

La prestación dirigida a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social continúa con la liquidación planificada para las titulares registradas.

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3

Asignación por Prenatal y Maternidad

El pago estipulado para las titulares de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad se ejecuta conforme al calendario establecido por el organismo público previsional.

- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Asignaciones de Pago Único

El desembolso correspondiente a las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se mantiene disponible para la totalidad de las terminaciones de documento de identidad.

- Viernes 11 de septiembre: DNI todas las terminaciones

ANSES confirmó el calendario completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas perciben sus haberes habilitados sin distinción por número final de documento.

- Viernes 11 de septiembre: DNI todas las terminaciones

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