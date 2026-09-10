El precio del petróleo llegó hasta los US$ 106 disparado por el conflicto en Medio Oriente

Impulsados por la escalada en el conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo subieron más de 5% este jueves y el barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) superó los US$ 100 dólares, siguiendo la tendencia marcada por el valor del Brent en la jornada anterior.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, aumentó 5,26% hasta los US$ 106,53 dólares. El marcador estadounidense, el WTI con entrega en octubre, aumentó 5,35% a US$ 101,19 dólares.

"La situación en Oriente Medio está ejerciendo presión sobre los precios de la energía", resumió Andreas Lipkow, analista de CMC Markets consultado por AFP.

Bessent prevé crudo a US$40 tras la guerra con Irán y una caída de rendimientos de los bonos

En ese contexto, las principales bolsas europeas cerraron con pérdidas este jueves: París cayó 0,49%, Londres 0,57%, Fráncfort 0,84%, Madrid 0,18% y Milán 0,13%.

En cuanto a la Bolsa de Nueva York, abrió a la baja y en las primeras operaciones, el índice Dow Jones cedía un 0,18%, el Nasdaq perdía un 0,88% y el S&P 500 retrocedía un 0,55%.

La escalada en Medio Oriente

A la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzada el 28 de febrero, que desencadenó la guerra, Irán respondió atacando intereses de Estados Unidos en la región y bloqueó de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial por la que transitaba un 20% de las exportaciones de hidrocarburos a nivel mundial antes del conflicto.

Al "cierre" de Ormuz, Estados Unidos respondió bloqueando los puertos iraníes.

Una situación que ha entorpecido enormemente el suministro de crudo en el mundo y que puso el foco en otro estrecho, el de Bab el Mandeb, un paso que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo, al otro lado de la península arábiga.

Sin embargo, la navegación por ese estrecho también se ha complicado en los últimos días a raíz de la ofensiva lanzada por los hutíes de Yemen, un grupo insurgente respaldado por Irán que controla grandes extensiones de territorio yemení y que ahora busca avanzar hacia el estratégico paso de Bab el Mandeb, indicó AFP.

Este jueves, los rebeldes tomaron la ciudad de Moca, en el Mar Rojo. Los hutíes habían anunciado en julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y ya han atacado buques que navegan en la zona.

LM