Encuesta rumbo a las elecciones: suenan las alarmas para Trump y los republicanos

El miércoles cuando le tocó cerrar el primer día de la Convención Republicana en Dallas, Texas, a un poco más de 50 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos que determinarán cómo quedará conformada la Cámara de Representantes y el Senado, Donald Trump anunció con grandilocuencia que le daría a cada uno de sus votantes 5.000 dólares. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares", expresó para convencer al electorado ante los malos presagios que muestran las encuestas previas.

En su discurso de una hora y 45 minutos, Trump no dedicó su tiempo a promover o ensalzar a los diferentes candidatos de su partido. Hizo eje en su gestión. "Les pido que imaginen que soy yo el que está en la boleta, una vez más", aseguró. Esto ocurrió en un contexto en el que su imagen aparece desgastada por el alza de la inflación y por la atípica guerra que se mantiene desde fines de febrero con Irán.

Esta semana en una encuesta que dio a conocer la cadena CNN realizada por SSRS indicó que en dos estados, Maine y Michigan, los candidatos demócratas al Senado tienen mayor apoyo que los republicanos y también otro sondeo del Institute of Governmenal Studies de la Universidad de California en asociación con el diario Los Angeles Times arrojó como ganador a gobernador de ese estado sureño al candidato opositor Xavier Becerra.

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El 3 de noviembre en Estados Unidos se renovarán 35 de las 100 bancas del Senado. Actualmente su composición es 53 legisladores republicanos, 45 demócratas y otros dos senadores independientes que generalmente acompañan al partido opositor en el Parlamento.

En el caso de Maine, en la consulta efectuada entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, el demócrata Troy Jackson tiene un 48% de apoyo, mientras que su rival republicana para convertirse en senadora, Susan Collins cosecha un 45%. Jackson fue el elegido a último momento para aspirar a ese cargo debido al desplazamiento de Grahan Platner, a quien acusaron de una agresión sexual -que él niega- y tuvo que apartarse de la pelea por un escaño.

Se enfrentan en Michigan uno de los candidatos demócratas más progresistas, Abdul El-Sayed, con el exdiputado republicano Mike Rogers. La diferencia también es para El-Sayed: 47% de intención de voto contra 44% de su adversario.

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Alrededor de dos tercios de los votantes de ambos estados desaprueban la gestión de Trump. Una gran mayoría dice estar peor que hace dos años, cuando comenzó el mandato del actual presidente de Estados Unidos. También al ser dos estados fronterizos con Canadá perciben con mucha negatividad la imposición de aranceles del 15 por ciento que impuso la administración estadounidense recientemente.

Con respecto a la carrera para elegir gobernador en California, el actual Gavin Newsom cumple su segundo mandato y no puede ser reelecto. La puja será entre el favorito Xavier Becerra que muestra un 55% de intención de voto contra el 37% de su contrincante el republicano Steve Hilton.

Otros sondeos incluso le otorgan mayor ventaja a Becerra, descendiente de mexicanos, abogado y quien se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la presidencia de Joe Biden, y fue quien lideró la respuesta federal durante la pandemia de coronavirus.