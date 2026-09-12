El apellido del exsecretario de Transporte de Milei aparece en la concesión de 682 kilómetros de rutas: “No tengo relación con la empresa”

“No tengo nada que ver con la empresa familiar”, fue la respuesta del exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, ante la consulta de Perfil Córdoba. El Gobierno nacional decidió que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento de varias rutas nacionales claves y la compañía Guido Mogetta SA figura entre las adjudicatarias.

La compañía familiar tiene antecedentes en construcción, obra pública, transporte y minería. El holding fue fundado por Guido Mogetta, padre del otrora funcionario a cargo del área de Transporte de la Nación. Tras su fallecimiento, la empresa se constituyó en sociedad anónima y cada hermano recibió una cantidad de acciones. Según se describe, el porcentaje que le correspondía a Franco Mogetta fue entregado a sus hermanos.

Nación decidió retomar la obra pública nacional, pero de otra manera. Diseñó la Red Federal de Concesiones (RFC) como un nuevo sistema mediante el cual se concesionarán más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas a través de inversión 100% privada, con el objetivo de rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad.

El Gobierno dividió el mapa nacional en tramos y esos tramos, en etapas. La empresa Guido Mogetta decidió conformar una UTE con Afema SA y Pablo Federico e Hijos para presentarse a las licitaciones. El consorcio ganó el Tramo Centro, que comprende unos 681,92 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

“Guido Mogetta era la empresa unipersonal de mi viejo. Hizo rutas, puentes y túneles en casi toda Catamarca. No van a creer que, porque pasé dos años como funcionario en el gobierno de Javier Milei, puedo influir para ganar una licitación por precio. Entiendo que la oferta más barata es la que gana”, reflexionó el exintegrante del gabinete nacional, quien mantiene vínculos activos con el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo.

Según consta en el texto de la Resolución 1379/2026, en la puja se enfrentaron a otros seis competidores nacionales, entre ellos Benito Roggio e Hijos, una reconocida empresa cordobesa. El consorcio integrado por Mogetta, Afema y Pablo Federico e Hijos se impuso por precio.

El diferencial fue el costo del peaje que ofertó la UTE en las nuevas cabinas que se instalarán: será de $1.399 más IVA durante los próximos 20 años. Sus competidores quedaron lejos, con una diferencia de más de $100 en el valor de la tarifa inicial. La oferta de Roggio fue la más cara, con $2.510 más IVA.

Hace unos días, el hermano y gerente de Mogetta SA, Guido, expresó en una radio catamarqueña que es “la primera vez en la historia de la empresa que logramos un contrato, digamos, se podría llamar federal, donde vamos a tener que intervenir en rutas nacionales”. Allí destacó la labor de su sobrino, Bautista Ruiz Mogetta, quien tuvo a cargo la dirección técnica del estudio previo para ganar las licitaciones.

El empresario reconoció que no hay obra nueva, sino mantenimiento de lo existente. “Nosotros presentamos el peaje más bajo de todas las empresas que participaron. Esto que tantas veces hablamos de que el Ejecutivo nacional quería delegar en el sector privado la gestión de todos los nodos viales es lo que se está cumpliendo a partir de estas licitaciones”, reconoció.

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La UTE conformada se llama Covicen Sociedad Anónima y está integrada por las tres empresas. Tendrá domicilio legal y sus oficinas administrativas en la ciudad de Córdoba, la misma ciudad donde vive y trabaja en su estudio jurídico y consultora Franco Mogetta en la actualidad.

Actualmente, en los tramos adjudicados hay tres casillas de peaje y deberán sumarse varias más. Estiman que en los próximos meses se incorporarán entre 100 y 150 personas, una vez que el esquema esté completamente operativo.

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Actualmente, el Grupo Mogetta controla buena parte de la obra pública en Catamarca, pero sus unidades de negocios también alcanzan la minería y la explotación agropecuaria, con actividades vinculadas a la producción de alfalfa y la ganadería, a través de un feedlot.

Ahora se les sumará el control de uno de los tramos más relevantes: el Tramo Centro, que comprende la Autopista Rosario-Córdoba (Ruta Nacional 9). También incluye la Ruta Nacional 34, entre Ibarlucea y Angélica, en Santa Fe, y un sector de la Ruta Nacional 19, desde Santo Tomé hasta el límite con Córdoba.

La concesión incluye 363 kilómetros de la Autopista Rosario-Córdoba, donde funcionarán estaciones de peaje en Carcarañá y James Craik, además de una nueva cabina en Leones. También abarca 188 kilómetros de la Ruta Nacional 34, entre Ibarlucea y Angélica, con una nueva estación de peaje en Totoras, y 130 kilómetros de la Ruta Nacional 19, entre Santo Tomé y Frontera, donde operarán cabinas en Franck y una nueva en Frontera.

Los últimos datos compartidos por Nación indican que durante 2024 se registraron 4.030.659 pasadas de vehículos, buses y camiones. El corredor registró un promedio de 377.706 vehículos mensuales, de los cuales el 70,87% correspondió a autos y vehículos particulares. En tanto, el tránsito de camiones promedió casi 60.000 unidades por mes.