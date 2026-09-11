Exdiputada cordobesa y funcionaria de Milei usó la IA para representar como "cucarachas" a dirigentes del peronismo

La exdiputada nacional por Córdoba, Soledad Carrizo, utilizó la Inteligencia Artificial para representar como "cucarachas" a dirigentes del peronismo.

La exlegisladora radical publicó una imagen en la red social "X" en la que se ve a los principales dirigentes del peronismo nacional y cordobés caracterizados como ese insecto.

Carrizo, quien actualmente es funcionaria libertaria y se desempeña como vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), difundió esa imagen intervenida con IA aunque evitó escribir el término despectivo "kukas", que es el que suele usar con frecuencia el presidente Javier Milei para denostar a los referentes del kirchnerismo y del PJ.

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El mensaje de Soledad Carrizo

"Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre: Llaryora, Massa, Schiaretti, Vigo y compañía", escribió en su cuenta de la mencionada red social.

"La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba", afirmó.

"Podrán cambiar el discurso, pero el modelo ya lo conocemos", concluyó Carrizo.

Días atrás las principales figuras del peronismo nacional y cordobés se congregaron convocadas por Candelaria de la Sota para rendir un homenaje al fallecido exgobernador José Manuel de la Sota.

El mensaje sorprendió teniendo en cuenta el perfil moderado de la exdiputada radical y provocó el rechazo de varios usuarios de "X" por su claro contenido violento y discriminatorio.

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La respuesta de Germán Martínez

"Que feo esto Soledad. Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios", expresó el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.

"Pero bueno, la gente cambia... O a veces exagera para congraciarse con alguien", criticó el legislador.

"Prefiero quedarme con esa diputada trabajadora con la que muchas veces logramos acuerdos importantes", cerró Martínez.