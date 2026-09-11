El Rolex cumple 100 años: “En Córdoba quedamos muy pocos” que mantienen vivo el oficio

El Rolex Oyster cumple 100 años y su aniversario vuelve a poner en escena la historia de uno de los relojes más reconocidos del mundo. En Córdoba, donde la relojería mantiene una tradición de décadas, el mercado también cambió: mientras los modelos de alta gama conservan su atractivo, los relojes usados, restaurados y las marcas japonesas ganan espacio entre los compradores.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Luciano Carta, tercera generación de la relojería Yampier, habló sobre el presente del mercado y explicó qué lugar ocupa actualmente el reloj entre los cordobeses. El aniversario del Oyster sirve como punto de partida para mirar cómo evolucionó el vínculo con los relojes. Carta explicó que Rolex mantiene una fuerte presencia por "el marketing que construyó alrededor de la marca", aunque aseguró que no necesariamente es la principal elección de los conocedores.

Los relojes que eligen

Según el relojero, entre los clientes y coleccionistas de Córdoba "aparecen otras marcas como Omega y Longines". Carta señaló que también existe un fuerte interés por los relojes antiguos y restaurados.“En Córdoba quedamos muy pocos que hacemos un trabajo artesanal de recuperación completa.”

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El mercado también se amplió hacia los modelos japoneses. Casio, Seiko, Orient y Citizen aparecen entre las marcas que, según Carta, combinan accesibilidad, calidad y duración. En el caso de los relojes de alta gama, los precios pueden ser una barrera para los compradores del interior. “Arrancan de 5 mil dólares, 6 mil dólares mínimo, al interior, acá son inaccesibles”, explicó.

Frente a los precios de los modelos nuevos, el mercado de usados adquirió mayor importancia. Carta explicó que "muchos compradores adquieren relojes usados a través de foros y luego recurren a especialistas para restaurarlos". Pero no siempre se trata de una decisión económica. También aparecen historias familiares detrás de esos objetos. “Siempre viene alguien que encuentra algo heredado y lo quiere recuperar, quiere hacer la puesta en valor de ese producto”, contó.

Para el relojero, esa relación explica por qué el accesorio continúa teniendo vigencia incluso cuando el celular permite consultar la hora en cualquier momento. “Se convierte en una parte de uno mismo, el reloj, y la gente se encariña, lo quiere, lo quiere restaurar”, sostuvo.

Del reloj al smartwatch

El avance de los relojes inteligentes tampoco eliminó al reloj tradicional. Carta explicó que ambos productos conviven como mercados diferentes y que incluso en su negocio realizan algunos trabajos de mantenimiento sobre smartwatches. Sin embargo, marcó una diferencia vinculada con la posibilidad de reparar y conservar cada dispositivo. Según señaló, "determinados componentes de los relojes inteligentes no siempre pueden ser reemplazados y eso termina acortando su vida útil".

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Mientras tanto, la relojería tradicional encontró en la restauración y el servicio técnico una forma de adaptarse a los cambios del mercado. Carta contó que la venta de relojes nuevos actualmente es baja y que el negocio familiar tuvo que reconvertirse a partir del crecimiento de internet y las redes sociales.

Entrevista realizada en el programa de radio “Es por acá” con Juan Bernaus y Julieta Fantini.