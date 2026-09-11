Ferrero sobre el asesor radical denunciado por presunto abuso: "Nadie encubre, nadie esconde"

La legisladora Alejandra Ferrero aseguró este viernes que “inmediatamente” solicitó “la desvinculación” del asesor radical Omar Ludueña tras conocerse una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual por un hecho que habría ocurrido hace unos 20 años.

“Primero, manifestar nuestro respeto y acompañamiento hacia esta mujer, que tendrá una investigación judicial que dictaminará sobre el fondo de los hechos y la veracidad, pero creo que hay dejar en claro que este hombre no tenía antecedentes penales previos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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“Tenía su certificado de antecedentes penales limpios, presentado, rindió un concurso en 2015, y quedó de planta permanente en la legislatura, y automáticamente tomamos conocimiento de esta situación, aún sin tener la denuncia porque no tenemos acceso a la denuncia judicial”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Tomamos medidas, yo personalmente envié una nota a la vicegobernadora, la máxima autoridad de la legislatura, poniendo en conocimiento de esta situación tan grave, y solicitándole el apartamiento, que en realidad no es facultad mía, porque es un empleado de planta permanente, y la legislatura tiene una secretaría administrativa que tomará las medidas pertinentes disciplinarias para abordar el tema”, detalló Ferrero.

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“Nadie encubre, nadie esconde”

“Pero lo importante es que la gente sepa que frente a un hecho de esta naturaleza, nadie encubre, nadie esconde. Hemos tomado medidas inmediatas, y esperamos que la legislatura tome la medida para apartar este señor, por lo menos hasta que se aclare la instancia judicial y avance la investigación”, insistió en otra parte de la entrevista la referente de Rodrigo de Loredo en la Unicameral.

“Tengo entendido que todavía no hay imputación. Pero lo importante es eso, actuar con responsabilidad, no encubriendo, garantizando que esta situación va a ser investigada y apartando a este señor”, remarcó la legisladora.

Además reiteró que “por la gravedad y porque somos madres, mujeres, es muy grave la acusación, inmediatamente solicitamos la desvinculación”.

“No hemos tenido contacto, hemos tomado la decisión de no tener contacto con esta persona, no fue a la oficina, no se ha contactado con nosotros y nosotros no hemos tenido contacto, y yo personalmente ni con él ni con la señora que hizo la denuncia”, aclaró Ferrero.

También recordó que Ludueña “era un dirigente político, fue presidente de un centro vecinal, era una persona formada que ha trabajado en tareas administrativas como los de planta permanente”.

“No era un puntero político, era una persona formada que nos acompañó durante muchos años y este hecho sucedió aparentemente hace más de 20 años, sin intención de minimizar, por supuesto, porque tomamos todas las medidas respecto al tema, pero no teníamos conocimiento, era una persona que tenía que no tenía antecedentes penales. Que era imposible saber o tomar conocimiento de algo así”, subrayó.

“Es importante transmitir la tranquilidad a la audiencia. Para que si otra persona necesita animarse, y esto digo en cualquier ambiente institucional, intrafamiliar, hacer la denuncia que desde la clase política no hay intención de encubrimiento, que se toman las medidas inmediatas, por lo menos desde este bloque, para no encubrir y para proceder a la investigación, ponerlo a disposición de la justicia, y dar la cara y explicar la situación”, cerró Ferrero.