Denuncian a un asesor del bloque radical por un supuesto abuso sexual

Un empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba, que cumple funciones en el bloque de la Unión Cívica Radical, fue denunciado por un supuesto caso de abuso sexual agravado por el vínculo. La denuncia tomó estado público luego de que una persona de su círculo familiar difundiera un escrito en redes sociales.

El denunciado es Omar Ludueña, un histórico dirigente de la seccional cuarta a quien se vincula políticamente con la concejal Elisa Caffaratti y el exdiputado nacional Rodrigo De Loredo. Según la información difundida, Ludueña ingresó a la función pública en 2011 y actualmente presta servicios en la Legislatura provincial.

La denuncia

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, una persona de su círculo familiar lo acusó por un supuesto abuso sexual con acceso carnal ocurrido desde que la denunciante tenía 3 años hasta los 14 años.

El caso fue denunciado ante la Justicia y posteriormente tomó trascendencia pública a través de las redes sociales. La denunciante también se refirió a la situación en diálogo con Política Córdoba Verdad.

Según relató, luego de que la denuncia se hiciera pública, Ludueña habría intentado establecer contacto con ella. A partir de esa situación, pesa sobre el denunciado una orden judicial de restricción de acercamiento a la víctima.

La dimensión política

El caso adquirió repercusión política debido a que el denunciado trabaja en la Legislatura de Córdoba y mantiene vínculos con dirigentes de la Unión Cívica Radical.

Según la información difundida, Ludueña ingresó a trabajar en la Legislatura durante la etapa en la que Elisa Caffaratti fue legisladora provincial y pasó a revestir como empleado de planta permanente durante la gestión de Rodrigo De Loredo como legislador provincial.

La denuncia, sin embargo, no está dirigida contra ninguno de esos dirigentes políticos. La vinculación con el ámbito político surge del rol que Ludueña desempeña dentro de la Legislatura y de su relación con referentes radicales. Desde el bloque radical se contactaron con Perfil Córdoba para adelantar la decisión de apartarlo del bloque.

En sus redes sociales, el dirigente también realizó distintas publicaciones en las que expresa su cercanía y reconocimiento hacia dirigentes con los que se lo relaciona políticamente.

Reclamo de justicia

La denuncia generó conmoción en el entorno de la víctima y cobró notoriedad durante las últimas horas a través de las redes sociales. El caso quedó ahora bajo investigación judicial, mientras continúa la repercusión pública de la denuncia y se aguardan mayores precisiones sobre la causa.

Importante: hasta el momento, se trata de una denuncia y no de una condena. La responsabilidad penal del denunciado deberá determinarse en el marco de la investigación judicial correspondiente.