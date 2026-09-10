“Tenés que vender para cubrir porque no se está ganando dinero”: el dueño de Malabia sobre la caída del consumo

El dueño de Malabia Indumentaria analizó el impacto de la caída del consumo, la presión impositiva y los costos financieros sobre las empresas cordobesas. Además, explicó cómo la marca amplió su negocio con uniformes corporativos y anticipó las tendencias que detectó en sus últimos viajes por Europa.

La industria textil atraviesa un escenario marcado por la caída del consumo, la baja rentabilidad y el aumento de los costos que enfrentan las empresas. En diálogo con Punto a Punto Radio, Francisco Lostalo, dueño de Malabia Indumentaria, contó cómo la firma busca adaptarse al contexto y qué cambios implementó en su estructura comercial.

Lostalo señaló que la situación de las empresas es compleja y que uno de los principales desafíos está en sostener la rentabilidad. “Trabajamos mucho en lo que es costos, en la estructura de costos y la rentabilidad está muy bajita. Prácticamente intentando llegar al punto de equilibrio”, explicó.

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En ese contexto, Malavia incorporó una nueva unidad de negocios vinculada a los uniformes corporativos, con clientes de distintas compañías. Según detalló, esta actividad les permite ampliar la llegada comercial y trabajar en un segmento con menor competencia. "Siempre con ánimo de salir adelante, de empujar, de buscar alternativas como esta de la Uniforme Corporativo, que nos da como mucha más llegada y tenemos mucha menos competencia”, sostuvo.

La empresa también comenzó a ofrecer esos uniformes al público minorista, con prendas como pantalones, sacos, chalecos, camisas y remeras. Lostalo señaló que buscan mantener precios competitivos y mencionó valores de $40.000 para pantalones y $20.000 para remeras y chombas.

Caída del consumo

El empresario también se refirió al impacto que tiene la situación económica sobre sus empleados y sobre las ventas. “Hoy el mercado interno está muy decadido”, afirmó. Según relató, la caída del consumo también repercute en las posibilidades de las empresas de incorporar trabajadores. “No tengo tanta venta entonces no puedo contratar gente”, explicó al describir la relación entre ventas, producción y empleo.

Lostalo planteó además que el escenario actual genera una situación difícil de sostener para las empresas. “Tenés que vender pero medio que para cubrir no se está ganando dinero”, señaló. Otro de los puntos que marcó como centrales fue la carga impositiva. “El principal punto es la carga impositiva que nos genera un 55% de costo sobre el producto”, sostuvo. En ese sentido, mencionó entre otros tributos al IVA, Ganancias, Ingresos Brutos e impuestos vinculados a las operaciones financieras. También cuestionó los costos asociados a las ventas con tarjeta y señaló que ese componente financiero continúa teniendo un peso importante para las empresas.

Más competencia

Lostalo también analizó el impacto de las compras en plataformas internacionales y el crecimiento de la oferta proveniente de China. En ese escenario, sostuvo que las empresas locales deben competir no solamente desde el precio, sino también desde el servicio y la calidad.

“Nosotros nos apuntamos mucho a nuestro producto y al servicio y agregar valor ahí”, explicó. Según detalló, el público de Malabia tiene principalmente entre 30 y 60 años y busca asesoramiento además del producto. Para el empresario, esa diferenciación es una de las herramientas para competir frente a las nuevas alternativas de consumo.

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Lostalo también contó que realiza viajes de producto cada cinco o seis meses para conocer nuevas colecciones, colores y tendencias. En sus últimos recorridos por Europa, observó cambios en las prendas y en las formas de vestir que luego pueden incorporarse a las colecciones de la marca.

Entre las tendencias que mencionó aparecen el rojo, el azul Klein, las rayas, los cuadros y los pantalones estilo barrel. También señaló que continúa la preferencia por prendas más relajadas y que el oversize sigue presente, aunque aclaró que Malavia mantiene una identidad más clásica. “Si bien tiene alguna distinción de época pero tendés a tener prendas que son una marca clásica”, explicó.

Nuevos negocios

Además de sus locales y la venta online, Malabia continúa desarrollando el segmento de uniformes corporativos. Lostalo destacó que la marca ya trabaja con distintas empresas y que también cuenta con clientes mayoristas en otras provincias.

El empresario sostuvo que la estrategia apunta a seguir ampliando la cartera de clientes corporativos y aumentar la capacidad de producción. “Ojalá que podamos seguir incrementando nuestros clientes acá en los uniformes corporativos y bueno y ampliando la capacidad”, afirmó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio con Juan Bernaus y Julieta Fantini.