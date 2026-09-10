Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros 5 acusados, a juicio

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón requirió la elevación a juicio de la causa contra Claudio Gabriel Barrelier por el abuso y femicidio de la adolescente Agostina Vega(14), y por el intento de violación de otra joven en 2025. La medida alcanza a su pareja, Marianela Palmero, a su exnovia, Soledad Andreani y a tres inquilinos -Osvaldo Fassetta, Ludmila Ascarruz y Matías Córdoba- de la casa por armar una red de protección para intentar ocultar los crímenes y así garantizar su impunidad.

Barrelier (34), un becario municipal y miembro de la barra del Club Instituto, continúa detenido bajo la imputación del femicidio de Agostina, perpetrado entre el 23 y el 24 de mayo de este año. El fiscal requirió la elevación a juicio por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio.

Aprovechando la relación de confianza y que la adolescente lo consideraba una figura paterna, la atrajo a su casa bajo el pretexto de preparar una sorpresa para su madre. Una vez aislada, la habría amordazado, atado y sometido a un abuso sexual violento. Luego, habría perpetrado el asesinato para ocultar el delito. Posteriormente -siempre según la hipótesis de la Fiscalía- desmembró el cadáver y trasladó los restos y los enterró en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Pero hay un hecho más en la acusación. Refiere a otra víctima, Milagros (20) a quien también habría engañado para que fuera a su casa, donde la habría encerrado y bajo amenaza, la obligó a desnudarse y la ató de manos y pies con cinta adhesiva. El abuso sexual no llegó a consumarse debido a que la víctima logró soltarse y escapar semidesnuda a la vía pública. Por este caso, Barrelier responderá por privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma.

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La red de encubrimiento y el "pacto de silencio"

La resolución del fiscal Garzón acusa formalmente a otras personas del entorno íntimo y de convivencia de Barrelier como presuntos autores de encubrimiento agravado.

La fiscalía planteó las siguientes hipótesis para sostener las imputaciones.

Marianela Soledad Palmero (30): Pareja conviviente de Barrelier y dueña de la vivienda. La fiscalía le atribuye haber encubierto ambos ataques. En el caso de la adolescente, escuchó los ruidos y gritos durante la madrugada, borró los mensajes de alerta por orden del femicida, ocultó evidencias (ropa y teléfonos) y colaboró en simular una fachada de cohesión familiar frente a la policía.

Osvaldo Fassetta (47): Inquilino de la casa donde ocurrió el crimen. La acusación es porque distrajo a la madre de la víctima durante las primeras horas críticas, desvió la investigación hacia una falsa pista, avisó a Barrelier cuando el remisero lo reconoció y guardó silencio tras notar cambios sospechosos y manchas de sangre en su propia habitación.

Soledad Andreani (42), expareja de Barrelier fue quien le prestó su autol Ford Ka negro a sabiendas de las sospechas que pesaban sobre él, con el que Barrelier trasladó los restos al descampado. Además, colaboró en la limpieza del auto, lo alojó en su casa y mintió ante el padre de la niña para instalar la hipótesis de una fuga voluntaria.

Ludmila Ascarruz (25) y Matías Córdoba (31): Inquilinos de la planta alta de la casa. Registraron actividad nocturna durante la comisión del femicidio, escucharon los ruidos, acordaron un "pacto de silencio" interno y realizaron búsquedas en redes sobre el avance de la causa.

No hubo entrega por drogas

El fiscal de instrucción Raúl Garzón descartó categóricamente la versión esgrimida por Barrelier, quien pretendía justificar el hecho alegando que la Agostina había sido «entregada» por una supuesta deuda de drogas de su madre con la "mafia peruana".

Para la fiscalía fue una hipótesis inconsistente. Aparentemente, Barrelier dio nombres inexistentes y, además, analizó que los crímenes por narcotráfico tienen modus operandi diferentes. También analizó la congruencia de pruebas fílmicas y testimoniales. No se detectó ningún vehículo que hayan pasado por la casa de Cofico a retirar a la adolescente, entre otras cosas.

Los análisis genéticos y el peritaje criminológico fueron contundentes en concluir que se trató de un crimen individual, planificado y ejecutado por Barrelier.

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Inconstitucionalidad de la excusa absolutoria

Hay un punto a destacar en la resolución del fiscal Garzón. ¿Cómo es posible que se acuse a mujeres del entorno de Barrelier, cuando podría caberles la exculpación por el vínculo afectivo? Sobre la "excusa absolutoria" (prevista en el Código Penal), señaló que aplicar dicho beneficio a quienes encubrieron un femicidio y un abuso sexual de una niña de 14 años vulnera los tratados internacionales con jerarquía constitucional, tales como la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En ese marco, consideró que en el caso concreto la excusa absolutoria deviene inconstitucional.