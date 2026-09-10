“Estoy extremadamente preocupado”: Berra alertó por los 120.000 puestos perdidos en la construcción

La construcción atraviesa a nivel nacional uno de sus escenarios más complejos, con 120.000 puestos de trabajo perdidos en el sector y una actividad que, según Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, todavía no logró encontrar un piso que permita anticipar una recuperación.

“Estamos en una tormenta perfecta”, definió Berra en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), al describir el impacto simultáneo de la falta de inversión pública en infraestructura, la caída de la actividad industrial y las dificultades que atraviesan los desarrolladores inmobiliarios.

“Desde Nación hay una clara decisión, firme, de no hacer inversión en infraestructura”, sostuvo el dirigente. “La industria está pasando un momento en el cual está tan sobredimensionada y tan baja la demanda que tienen” que ya no funciona como motor para las empresas constructoras, explicó.

A esto agregó una dificultad específica para los desarrolladores: “El precio de venta no se puede convalidar porque hay unidades en stock hechas a un costo muy inferior al actual”. En ese escenario, señaló, “nuestros costos son mayores a precios de venta”.

“El resultado ya está a la vista. Hoy la mano de obra perdida dentro de nuestro sector, el de la construcción, son 120.000 personas a nivel nacional”, afirmó.

Sin embargo, Córdoba presenta una dinámica diferente. De acuerdo con los datos mencionados por el titular de la Cámara, la provincia registra un crecimiento interanual del empleo en la construcción de alrededor del 11% en el último período medido.

“Córdoba sigue teniendo todo el año un más 10 y pico por ciento con respecto al año pasado”, destacó Berra, quien ubicó a la provincia junto con distritos vinculados a la minería y al petróleo entre los territorios que logran traccionar el empleo del sector.

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Créditos hipotecarios: una señal, pero no alcanza

Berra también valoró la expansión de los créditos hipotecarios como una señal positiva para el sector inmobiliario, aunque consideró que por sí solos no alcanzan para recuperar el empleo y la actividad de la construcción a los niveles necesarios.

“Se ve una luz al final del túnel con la aparición de los créditos hipotecarios”, afirmó. La Cámara presentó un proyecto para ampliar el respaldo a este tipo de financiamiento mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según detalló, el fondo tiene unos US$ 15.000 millones invertidos en acciones y la propuesta busca generar mecanismos para que una parte de esos recursos pueda contribuir al financiamiento hipotecario.

“Nosotros hace más de dos años, a nivel institucional, estamos con un proyecto diciendo que esos 15.000 millones de dólares que están invertidos en acciones de las empresas, ir haciendo un rulo con que lo pongan a producir”, explicó.

“Estoy extremadamente preocupado”

Berra también cuestionó el destino de recursos vinculados al mantenimiento de la infraestructura. Mencionó, por ejemplo, fondos provenientes de impuestos asociados al combustible que, según planteó, terminan contribuyendo al objetivo de déficit cero en lugar de utilizarse plenamente para conservación y mantenimiento vial.

“Lo que no se dice es que el costo de no mantenerlo es muchísimo mayor a la plata que no se está aplicando a eso”, advirtió.

“No es solo culpa de este gobierno. Nosotros venimos con problemas de inversión en infraestructura de hace muchísimo tiempo”, sostuvo. Pero la situación actual, aseguró, agravó el deterioro. “Más que triste, estoy extremadamente preocupado de la realidad que viene”, expresó.