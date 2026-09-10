Esteban Paulón: “Los diputados libertarios se dieron un baño de realismo”

La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento en comisión de dos temas que la oposición considera prioritarios: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. El diputado nacional Esteban Paulón anticipó las fechas previstas para los dictámenes y estimó que ambos temas podrían llegar al recinto durante la primera o segunda semana de octubre.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Paulón calificó lo ocurrido en la Cámara como “un triunfo del sentido común” y sostuvo que el debate responde a dos problemáticas que afectan a millones de argentinos. También cuestionó al oficialismo por haber intentado suspender la sesión y luego acompañar los emplazamientos ante la presencia de una mayoría opositora.

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Paulón explicó que la emergencia en discapacidad tendrá dictamen el 23 de septiembre. Antes de esa instancia, está prevista una reunión informativa para que puedan exponer funcionarios y organizaciones vinculadas al sector. En el caso del endeudamiento, el dictamen está previsto para el 29 de septiembre. Según detalló, "existen 50 o 51 proyectos de distintos bloques y será necesario trabajar en una propuesta común antes de llevarla al recinto".

El diputado estimó que ambos temas podrían llegar al recinto durante la primera o segunda semana de octubre. En ese sentido, remarcó que la intención es avanzar con rapidez, pero también con responsabilidad para alcanzar propuestas que puedan ser implementadas.

Críticas al oficialismo

Paulón consideró que el resultado de la sesión también expuso un límite para el oficialismo frente a la presión de la oposición y de los temas que llegan al Congreso. En ese sentido, sostuvo que “los diputados y diputadas libertarios se dieron un baño de realismo”, luego de que la oposición reuniera los votos necesarios para abrir la sesión y avanzar con los emplazamientos.

El diputado también cuestionó la dinámica parlamentaria del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que los legisladores libertarios no presentan proyectos propios, sino que las iniciativas llegan desde la Casa Rosada. “Una cosa es que el presidente tenga iniciativa parlamentaria y otra cosa es que sea el autor de todas las leyes”, planteó Paulón. Para el legislador, esta situación dificulta que el Congreso pueda abordar otros temas que considera prioritarios.

“El número aparece”

Paulón consideró que lo ocurrido en la Cámara puede marcar una dinámica para el tratamiento de otros temas considerados urgentes. “Es la demostración de que cuando encontramos la agenda, el número aparece”, sostuvo.

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En ese sentido, mencionó la situación de las personas con discapacidad, sus familias y prestadores, así como el crecimiento de la morosidad de las familias y del sector empresarial. También señaló que hacia adelante podrían surgir otros temas en los que la oposición logre construir acuerdos para llevar iniciativas al recinto. “Creo que cuando encontramos las agendas estas tan importantes y tan relevantes, el número se arma”, afirmó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio con Mario Pensavalle y Vivi Villalba.