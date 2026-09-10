Córdoba capacita a 800 docentes para reforzar la enseñanza de Matemática

La iniciativa se presentó durante el Encuentro Córdoba por la Matemática, realizado en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), y se enmarca en el Programa Compromiso Alfabetizador Córdoba que impulsa la gestión de Martín Llaryora. El lanzamiento incluyó dos jornadas -una para cada nivel educativo- con la participación de Laura Pezzatti, referente nacional del Compromiso Federal por la Matemática.

La capacitación, a cargo del área de Formación Docente de Ticmas que dirige Julián Parenti y con el asesoramiento pedagógico de Gustavo Zorzoli, tendrá una duración de doce semanas y una carga total de 54 horas. Está dirigida a 400 docentes de Primaria y otros 400 de Secundaria, de escuelas de gestión estatal y privada, y combinará actividades asincrónicas, encuentros virtuales y jornadas presenciales.

En Primaria, los contenidos abordarán numeración y cálculo con números naturales, números racionales, geometría y estadística. En Secundaria, el recorrido incluirá problemas aritméticos y generalizaciones algebraicas, geometría y medida, probabilidad y estadística, y funciones y modelización matemática. En ambos niveles se trabajará sobre el análisis de producciones de estudiantes, la revisión de secuencias didácticas y el uso de herramientas digitales.

El Ministro de Educación, Horacio Ferreyra, remarcó la relevancia del encuentro para fortalecer los aprendizajes en el área: "Estamos muy contentos de recibir a docentes de toda la provincia con la intención de mejorar los aprendizajes en matemática, uno de los desafíos que tiene la política educativa provincial", señaló.

Pruebas PISA: especialistas aseguran que Córdoba se mantuvo por encima de Nación “por mantener sus políticas educativas”

El programa parte de los resultados de evaluaciones educativas y de las dificultades detectadas en las prácticas escolares, con el objetivo de correr el eje de una enseñanza centrada en la repetición de procedimientos hacia el desarrollo de capacidades como explorar, estimar, comparar procedimientos, formular conjeturas y justificar resultados.

La propuesta se inscribe además en el Compromiso Federal por la Matemática, aprobado por el Consejo Federal de Educación a fines de 2025, que fijó a esta área como prioridad para el 2026-2027.

A su vez, es importante destacar que los resultados obtenidos por Córdoba en el operativo nacional Aprender 2025 confirmaron una mejora sostenida en los aprendizajes de Matemática y posicionaron a la provincia significativamente por encima del promedio nacional. El desempeño alcanzado no responde a una acción aislada, sino al desarrollo de una política educativa de largo plazo que articula actualización curricular, formación docente continua, innovación pedagógica y herramientas tecnológicas para fortalecer la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo.

Este resultado consolida a Córdoba como una de las jurisdicciones que viene impulsando transformaciones estructurales en materia educativa, con una planificación sostenida que pone el foco en mejorar los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares desde los primeros años de escolaridad. La mejora registrada en Matemática también se inscribe en un contexto donde distintas evaluaciones nacionales e internacionales muestran la necesidad de fortalecer las competencias en esta área, considerada clave para el desarrollo de habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la resolución de problemas y las disciplinas científico-tecnológicas.

Pruebas PISA 2025: por qué Córdoba estuvo por encima de la media nacional

Al respecto, el Ministro Ferreyra, señaló: "Estos indicadores no son casuales; reflejan decisiones políticas y pedagógicas orientadas a consolidar una Escuela Posible. Trabajamos con la convicción de que la justicia educativa se construye garantizando propuestas de enseñanza rigurosas, mediadas por la tecnología y la innovación, que abran horizontes reales para cada estudiante de nuestra provincia".

La estrategia provincial se sostiene sobre intervenciones concretas que buscan transformar las prácticas de enseñanza, brindar herramientas a las instituciones educativas y fortalecer el desarrollo profesional docente.

Uno de los pilares de este proceso es la implementación de Currículum Córdoba y las Progresiones de Aprendizaje para Matemática, instrumentos que actualizaron las propuestas de enseñanza desde el Nivel Inicial hasta la Educación Secundaria, incorporando enfoques más actuales y favoreciendo aprendizajes progresivos y significativos para los estudiantes.