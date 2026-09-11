Córdoba lanzó el GEOT en Río Cuarto: un grupo especial patrullará las zonas con más delitos las 24 horas

El Gobierno de Córdoba puso en marcha este jueves en Río Cuarto el Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT), una nueva unidad policial que tendrá como misión reforzar la prevención del delito en los sectores considerados más conflictivos de la ciudad.

La presentación fue encabezada por el subjefe de la Policía de Córdoba, Iván Rey, acompañado por el secretario de Gestión Territorial, Agustín González; el intendente Guillermo De Rivas; y el director General del Centro Cívico, Julián Oberti, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de las fuerzas de seguridad.

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"El GEOT que hoy presentamos es un grupo especial de operaciones territoriales, planificando una forma de hacer patrullaje preventivo en zonas conflictivas. Se creó este grupo para patrullar esos sectores: presencia, patrullaje, prevención y control", explicó Rey. Durante el acto fueron incorporados dos móviles especialmente equipados que estarán destinados al despliegue operativo del nuevo cuerpo, con el objetivo de acortar los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Según precisó el jefe policial, la unidad estará integrada por 20 efectivos: dos jefes y 18 agentes que recibieron capacitación específica tanto para el uso de armas menos letales como de armas de fuego.

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En una primera etapa, el grupo operará con dos vehículos especializados y realizará patrullajes permanentes en los sectores donde se concentra la mayor cantidad de hechos violentos. "Son seis efectivos que van a patrullar, las 24 horas, en las zonas más violentas para normalizar la prevención y erradicar la violencia", sostuvo Rey.

La selección de los lugares donde actuará el GEOT surgirá del análisis de mapas de calor elaborados por las fuerzas de seguridad, una herramienta que permite identificar los puntos donde se registra una mayor concentración de delitos y episodios de violencia para focalizar allí los recursos policiales.