Habló la denunciante de Ludueña: “Quiero que se sepa que es un monstruo”

Una mujer que denunció por abuso sexual a Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba vinculado a la UCR, contó que los hechos habrían comenzado cuando tenía tres años y se extendido durante gran parte de su infancia y adolescencia. En un testimonio, relató que intentó pedir ayuda cuando era niña, pero que por miedo negó los abusos ante la Justicia.

“Yo fui adoptada junto a mi hermano por la familia de mi abusador cuando era chiquita. Los abusos comenzaron cuando tenía tres años y siguieron por muchos años, todos fueron con acceso carnal”, afirmó. Según contó, cuando tenía seis o siete años le relató lo que ocurría a una familia cercana. Una mujer de ese entorno llevó la situación ante la Justicia y posteriormente llegó una citación a su casa.

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La denunciante aseguró que antes de presentarse ante la Justicia sufrió amenazas y violencia. “Llegó una citación a mi casa y ese día mi madrastra me pegó y él me amenazó. Yo tenía miedo”, sostuvo. Al día siguiente, relató, fue a Tribunales acompañada por la mujer que ejercía su cuidado. Allí, según su testimonio, "un hombre me preguntó si ellos me manoseaban, si me hacían algo. Por miedo dije que ‘no’ porque no sabía que si contaba la verdad me iba a ir de ese lugar y no iba a sufrir más”, contó.

De acuerdo con su relato, después de esa instancia regresó a la vivienda donde convivía con la familia. “El juez miró para otro lado y yo seguí sufriendo abusos por muchos años más”, aseguró.

La denuncia actual

La presentación contra Ludueña fue realizada el 15 de agosto por la mujer, quien es su hermana adoptiva. Los hechos denunciados habrían ocurrido durante su infancia y adolescencia. Ludueña es empleado de planta permanente de la Legislatura y está vinculado al espacio político de Rodrigo de Loredo. Tras conocer la denuncia, la legisladora Alejandra Ferrero pidió su apartamiento y solicitó que se adopten medidas administrativas.

El caso tuvo además una derivación judicial: la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Segundo Turno, Ingrid Vago, ordenó la detención de Ludueña en otra causa iniciada en 2017. En ese expediente fue imputado por abuso sexual continuado en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores calificada, por hechos que habrían ocurrido entre 2016 y 2017.

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La denunciante explicó que decidió hacer público su relato pese al tiempo transcurrido y aunque, según sostuvo, la causa por los hechos de su infancia habría prescripto. “Quería que la gente me escuchara, que supiera que es un violador, no me importa que la causa haya prescrito. Porque quiero que se sepa que es un monstruo”, expresó.

La mujer también afirmó que otras dos hermanas adoptivas habrían atravesado situaciones similares y que una de ellas no habría denunciado por temor. La investigación judicial deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades correspondientes. Ludueña mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.