María Soledad Mancini y Facundo Carlos Cortés Olmedo jurarán el próximo martes 15 de septiembre como jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

La ceremonia se realizará desde las 13 en la Sala Mayor de Audiencias Agustín Díaz Bialet, primer piso, de los Tribunales Federales de Córdoba.

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Nuevos jueces de la Cámara Federal

El acto será presidido por la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi quien estará acompañada por el vicepresidente del alto cuerpo, Abel Guillermo Sánchez Torres y los señores jueces de Cámara Liliana Navarro y Eduardo Ávalos.

Los jueces recientemente designados mediante los decretos de Presidencia de la Nación N° 916/2026 y 927/2026 respectivamente, cubrirán las vacantes existentes en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que después de cinco años vuelve a completarse.

María Soledad Mancini integrará la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones mientras que Facundo Carlos Cortés Olmedo formará parte de la Sala B del Alto Tribunal.

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Trayectorias

Cortés Olmedo fue apoderado de la Unión Cívica Radical de Córdoba y también se desempeñó como vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep). Su especialización jurídica es en el campo del Derecho Tributario.

Mancini se desempeña en la actualidad secretaria del Juzgado Federal 2 de Córdoba.