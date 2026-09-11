Caffaratti reveló cómo recibió la denuncia contra un asesor de la Legislatura: "No voy a mirar para otro lado"

La concejala Elisa Caffaratti confirmó que una mujer denunció por abuso sexual a Omar Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba, y aseguró que tomó conocimiento del caso a través de un mensaje privado recibido el pasado 8 de septiembre.

Según explicó, tras conocer el relato presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual para poner en conocimiento los hechos y solicitar que se avance con la investigación.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la dirigente explicó que conocía a Ludueña por su trabajo en la Legislatura, pero afirmó que nunca había recibido denuncias ni advertencias sobre su conducta.

"No voy a mirar para otro lado y voy a hacer todo lo que corresponde", sostuvo Caffaratti al recordar la respuesta que le dio a la denunciante tras leer el mensaje que recibió por redes sociales.

La concejala relató que Ludueña ingresó a trabajar con ella en 2011 y que en 2015 obtuvo un cargo de planta permanente luego de aprobar un concurso. Actualmente, indicó, presta funciones en el despacho de la legisladora Alejandra Ferrero.

Según explicó, la mujer le manifestó que ya había presentado una denuncia judicial el 18 de agosto y le contó que sufrió abusos reiterados durante su infancia mientras convivía con Ludueña en el mismo hogar como hermana adoptiva.

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"Me quedé pasmada totalmente porque desconocía absolutamente esta parte de la historia", afirmó.

Caffaratti señaló que, apenas tomó conocimiento de la situación, presentó la documentación ante la Justicia. Indicó que el mensaje le llegó alrededor de las 16.20 del 8 de septiembre y que cerca de las 19 ya había formalizado la presentación, la cual quedó radicada en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

La edil sostuvo que también informó inmediatamente a la legisladora Alejandra Ferrero, quien puso el caso en conocimiento de las autoridades de la Legislatura para que se adopten las medidas administrativas correspondientes.

"La decisión fue actuar de manera absolutamente rápida, ponernos a disposición de la víctima, no ocultar esto y solicitar la investigación correspondiente", remarcó.

Durante la entrevista, Caffaratti reconoció que luego trascendieron declaraciones de la denunciante en las que afirmó que otras dos hermanas adoptivas también habrían sido víctimas, aunque aclaró que esa información no formó parte del primer contacto que mantuvo con ella.

La dirigente aseguró que jamás había escuchado rumores o antecedentes que le permitieran sospechar de Ludueña, pese a que se trata de una persona conocida en el ámbito político y barrial.

"Jamás escuché un rumor o algo que me alertara. Realmente me impactó de lleno", expresó.

Consultada sobre si deberían reforzarse los controles sobre quienes trabajan como asesores o empleados legislativos, Caffaratti explicó que actualmente se exigen certificados de antecedentes y de integridad sexual, aunque advirtió que ese tipo de documentación no refleja denuncias que todavía se encuentran en trámite.

"No tenía forma de poder saber esta historia tan dramática que había pasado muchos años atrás", afirmó.

Por último, insistió en que, frente a una acusación de estas características, la prioridad debe ser colaborar con la Justicia y garantizar que los hechos sean investigados. "En ningún momento dilatar, no ocultar y dar la cara. Eso es lo que se espera ante situaciones así", concluyó.