Empresas y referentes públicos debatirán el futuro de la infraestructura en Córdoba

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Delegación Córdoba realizará el jueves 17 de septiembre la 13.ª Jornada de Infraestructura, un encuentro que reunirá a referentes del sector público y privado para analizar los desafíos y oportunidades que atraviesa la construcción y discutir el papel de la infraestructura en el desarrollo de la provincia.

La jornada se desarrollará en Distrito Capitalinas, en el marco de los 80 años de CAMARCO Córdoba y de los 90 años de trayectoria de la Cámara Argentina de la Construcción a nivel nacional.

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La edición 2026 forma parte además del Ciclo CAMARCO 2026 – Construyendo Puentes, una iniciativa federal que busca generar espacios de diálogo sobre las distintas realidades del país y promover una agenda estratégica vinculada al desarrollo.

Infraestructura, inversión y desarrollo

Durante el encuentro se debatirá sobre los procesos de innovación, transformación y liderazgo que atraviesan al sector de la construcción, además del impacto que tienen las obras de infraestructura sobre la actividad económica y social.

La propuesta parte de una mirada que entiende a la infraestructura como una inversión estratégica y no solamente como la ejecución de obras. En ese sentido, uno de los ejes estará puesto en las condiciones necesarias para mejorar la competitividad, promover inversiones y acompañar el crecimiento de Córdoba.

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Entre los oradores confirmados se encuentran Horacio Berra, presidente de CAMARCO Córdoba; Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba; Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba; Isela Costantini, Strategic Advisor de Grupo ST; Nicolás Pino, productor agropecuario; y Alejandro Borensztein, arquitecto, productor de televisión y escritor.

También fueron invitados a participar como oradores el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

Más de 1.000 encuentros comerciales

La jornada tendrá además una ronda de negocios exclusiva para sponsors, que contará con la participación de más de 100 empresas compradoras y proveedoras.

Según la organización, están previstos más de 1.000 encuentros comerciales, con el objetivo de generar nuevos vínculos, ampliar oportunidades de negocios y fortalecer la cadena de valor vinculada al sector de la construcción.

El encuentro se realizará el 17 de septiembre en Distrito Capitalinas, ciudad de Córdoba, y requiere invitación e inscripción previa.

Más información: 13jornada.camarcocba.com.ar