La dura crítica de Hernán Letcher al rumbo económico: "Con el consumo destruido, un 1,7% de inflación es un montón"

El economista Hernán Letcher cuestionó la lectura que hizo el Gobierno nacional del 1,7% de inflación registrado en agosto y sostuvo que la desaceleración de los precios se explica por la fuerte caída del consumo y de la actividad económica, un escenario que, según advirtió, también golpea al empleo, los salarios y el sector productivo.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Letcher recordó que el presidente Javier Milei había anticipado que la inflación de agosto "iba a arrancar con cero" y afirmó que el resultado finalmente conocido está lejos de esa expectativa. "El principal driver para la baja de la inflación sigue siendo la caída del consumo y de la actividad", sostuvo el economista, al tiempo que consideró que el escenario "es poco virtuoso" porque la reducción de los precios tiene como contrapartida un deterioro de la economía real.

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El Gobierno pone el foco exclusivamente en el dato inflacionario mientras deja de lado otros indicadores que muestran un panorama complejo. En ese sentido, remarcó que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y que no existen señales de una recuperación del poder adquisitivo en los próximos meses.

"Si yo le pego al consumo, le pego al consumo y le pego al consumo, tarde o temprano bajo la inflación. El costo de esa baja es justamente el consumo. ¿Por qué la gente tiene que pagar los platos rotos de esto?", planteó. Además, aseguró que no observa cambios en el rumbo económico que permitan anticipar una recuperación.

"No veo por qué los salarios le van a ganar a la inflación el mes que viene. No hay razón. Si eso es así, el consumo no se reactiva y el que hoy llega arañando a fin de mes no va a mejorar su situación", señaló. Letcher también trasladó su preocupación al sector industrial. Contó que recientemente visitó el polo industrial de Pilar y advirtió sobre el impacto que, según empresarios, está teniendo el actual esquema económico.

"El titular de la cámara me decía que, si esto sigue así, entre 40 y 50 empresas pueden desaparecer de acá a fin de año", relató. Además, indicó que ese parque industrial perdió alrededor de 7.000 puestos de trabajo en el último año, una situación que, a su entender, profundiza la caída del consumo.

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El economista también cuestionó que la administración de Milei mantenga el mismo enfoque económico pese a los efectos sobre la actividad. "Hasta Cavallo dijo que bajar la inflación no es todo. La preocupación por la actividad es muy grave. Estamos recorriendo el camino de la paz de los cementerios", afirmó.

Consultado sobre qué medidas deberían implementarse para revertir la situación, Letcher consideró que el Gobierno debería abrir una agenda de trabajo con el sector industrial, revisar la política salarial y generar mecanismos de promoción para la producción nacional.

"Con este tipo de cambio destrozás la industria. No estoy diciendo que haya que devaluar; lo que digo es que nos depositaron en un lugar donde cualquier decisión ahora genera más daño", concluyó.