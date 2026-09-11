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La Despensa de Azur se renueva y propone descubrir Córdoba a través de sus sabores y aromas

Tras dos años de investigación y trabajo junto a especialistas, el hotel renovará La Despensa de Azur con una propuesta que busca poner en valor sabores, aromas, productores y rituales vinculados a la identidad cordobesa. La nueva etapa incluirá un invernadero, un secadero de plantas, una cava y una casa de mate.

Azur Hotel & Spa
Azur Hotel & Spa | .
Perfil Redacción Córdoba
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Azur Hotel & Spa prepara una nueva etapa para La Despensa de Azur, un espacio gastronómico y cultural que busca acercar a huéspedes, cordobeses y visitantes a distintos elementos de la identidad de Córdoba. El proyecto demandó dos años de investigación y trabajo junto a especialistas locales y forma parte de una inversión destinada a ampliar la propuesta del hotel y profundizar su vínculo con el territorio.

El Invernadero será uno de los espacios centrales de esta nueva etapa. Se trata de una estructura vidriada dondeconvivirán plantas, cocina, fuego y una mesa compartida, además de funcionar como articulador de distintas experiencias del hotel.

Azur Hotel & Spa

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La propuesta también contempla El Secadero, donde plantas cordobesas serán utilizadas para elaborar infusiones y blends propios que estarán disponibles en diferentes sectores del establecimiento. Por su parte, La Cava reunirá vinos, quesos y productos regionales, mientras que la Casa de Mate continuará enfocada en uno de los rituales cotidianos de la cultura argentina.

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La nueva propuesta busca abordar la identidad cordobesa desde elementos vinculados con la vida cotidiana, como las plantas serranas, los productores, el vino, el fuego, el mate y los aromas del territorio. La Despensa estará abierta tanto para los huéspedes del hotel como para cordobeses y visitantes nacionales e internacionales. La nueva etapa funcionará en la terraza de Azur Hotel & Spa y será presentada próximamente.

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