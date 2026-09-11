La Despensa de Azur se renueva y propone descubrir Córdoba a través de sus sabores y aromas

Azur Hotel & Spa prepara una nueva etapa para La Despensa de Azur, un espacio gastronómico y cultural que busca acercar a huéspedes, cordobeses y visitantes a distintos elementos de la identidad de Córdoba. El proyecto demandó dos años de investigación y trabajo junto a especialistas locales y forma parte de una inversión destinada a ampliar la propuesta del hotel y profundizar su vínculo con el territorio.

El Invernadero será uno de los espacios centrales de esta nueva etapa. Se trata de una estructura vidriada dondeconvivirán plantas, cocina, fuego y una mesa compartida, además de funcionar como articulador de distintas experiencias del hotel.

La propuesta también contempla El Secadero, donde plantas cordobesas serán utilizadas para elaborar infusiones y blends propios que estarán disponibles en diferentes sectores del establecimiento. Por su parte, La Cava reunirá vinos, quesos y productos regionales, mientras que la Casa de Mate continuará enfocada en uno de los rituales cotidianos de la cultura argentina.

La nueva propuesta busca abordar la identidad cordobesa desde elementos vinculados con la vida cotidiana, como las plantas serranas, los productores, el vino, el fuego, el mate y los aromas del territorio. La Despensa estará abierta tanto para los huéspedes del hotel como para cordobeses y visitantes nacionales e internacionales. La nueva etapa funcionará en la terraza de Azur Hotel & Spa y será presentada próximamente.