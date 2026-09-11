Escándalo por el asesor radical: Torres y Limia cruzaron a la UCR por su "doble y escurridiza moral"

Un nuevo y grave escándalo sacude a la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Se trata de la denuncia por supuesto abuso sexual agravado con acceso carnal iniciada contra Omar Manuel Ludueña, un empleado de planta permanente del Poder Legislativo y colaborador vinculado al bloque opositor de la Unión Cívica Radical.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, una persona de su círculo familiar lo acusó por un supuesto abuso sexual con acceso carnal ocurrido desde que la denunciante tenía 3 años hasta los 14 años. El caso fue denunciado ante la Justicia y posteriormente tomó trascendencia pública a través de las redes sociales. .

Tras conocerse los pormenores del caso y la reacción de la bancada radical —que solicitó el apartamiento preventivo del agente—, el peronismo provincial salió a cruzar duramente a la oposición acusándola de sostener una "doble moral". Facundo Torres cuestionó la actitud de la oposición y remarcó el contraste de criterios: "Durante días algunos radicales se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron, condenaron y exigieron expulsiones, suspensiones y hasta juicio político antes de que la Justicia se pronunciara. Sostuvieron una y otra vez que la responsabilidad política no terminaba en quien estuviera directamente involucrado, sino que también alcanzaba a quienes integraban sus filas y a quienes los cobijaban. Ese fue el criterio que eligieron, esa fue la vara que fijaron".

En la misma línea, Torres profundizó sus críticas hacia el manejo mediático y político que caracterizó a la bancada radical frente a casos anteriores: "Montar un show y sobreactuar indignación es fácil. Lo difícil es sostener la misma posición cuando cambia el color político y los hechos, que merecen ser investigados a fondo, aparecen dentro de las propias filas. Ahí se ve si aquello respondía realmente a una convicción o si era apenas una actuación escénica, acomodada para sacar rédito electoral. Ahora los estamos observando, mientras quedan frente al reflejo del espejo que ellos mismos construyeron. Porque cuando uno pasa demasiado tiempo repartiendo agua bendita, llega un momento en que también tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral".

A la embestida conducida por Torres se le sumó también la voz del legislador peronista Leonardo Limia, quien apuntó de forma directa a la conducción de la bancada opositora y reclamó revisar las conductas institucionales. "Sería importante que la Unión Cívica Radical aplique la misma vara que utilizó en su momento frente al caso Villarreal. Si entonces consideraron que existía una responsabilidad moral del legislador en cuestión, hoy deberían sostener el mismo criterio y analizar con igual rigurosidad la responsabilidad moral de la legisladora Alejandra Ferrero", remarcó el parlamentario oficialista.

Ludueña ingresó al Poder Legislativo de Córdoba en 2011 como asesor del bloque radical. En 2015 pasó a formar parte de la planta permanente luego de concursar el cargo. En los últimos años se desempeñó en el equipo de la legisladora Alejandra Ferrero, titular del interbloque Juntos por el Cambio.