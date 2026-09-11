29 años, mas de 600 invitados y una noche de negocios: primeras postales de lo que fue el Super NET

Punto a Punto celebró sus 29 años con una nueva edición de Super NET, un encuentro que reunió a más de 600 empresarios, ejecutivos, emprendedores, dirigentes políticos y referentes de distintos sectores de la comunidad de negocios de Córdoba. El evento se realizó en Cruz Espacio, escenario que además celebra sus 20 años de trayectoria.

La celebración volvió a reunir a las comunidades de Punto a Punto y Revista OCIO en una noche pensada para el networking, el entretenimiento y el encuentro entre referentes del ámbito empresarial, político y emprendedor.

El encuentro tuvo como protagonista a Cruz Espacio, que también atraviesa un año especial por sus dos décadas de actividad. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Cartof, que acompañó la noche con una oferta especialmente preparada para el evento.

Empresas e instituciones, protagonistas

La edición contó con el respaldo de empresas e instituciones de diferentes sectores que acompañaron la celebración. Como main sponsors participaron Pilay 20 años, Grupo Bacar, Grupo Prolíder y Hospital Privado.

A ellos se sumaron, como sponsors premium, City Drive con su marca Dongfeng, Familia Parra con BYD y GEMA Maquinarias. También acompañaron la celebración Interpok, Fincas de Cruz del Eje, Familia Caruso, La Piamontesa, Manfrey, Coca-Cola, Fernet Branca, Lo de Jacinto, Nuevo Munich y Abasto Virtual.

Una noche con espíritu de casino

El entretenimiento estuvo a cargo de No Va Más Show, que llevó al evento una ambientación inspirada en el mundo del casino. Las mesas de ruleta, póker y blackjack se incorporaron a la propuesta como uno de los principales atractivos de la noche.

La dinámica permitió combinar el networking habitual de este tipo de encuentros con una experiencia más lúdica, en línea con el espíritu de Super NET: una celebración que busca reunir a la comunidad de Punto a Punto y OCIO en un contexto diferente al de la agenda cotidiana de negocios.

Con esta edición, Punto a Punto inicia el camino hacia sus tres décadas de trayectoria consolidando una agenda que combina información, comunidad y generación de vínculos.